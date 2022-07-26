В "ДНР" заявили о планах полностью оккупировать Донецкую область до конца лета

Дата захвата Донецкой области прозвучала на фоне сообщений о проведении референдумов на оккупированных территориях Украины 11 сентября.

Пророссийские боевики надеются полностью оккупировать территорию Донецкой области до конца августа этого года. С соответствующим заявлением в эфире пропагандиста Владимира Соловьева во вторник, 26 июля, выступил так называемый первый заместитель главы Министерства информации "ДНР" Даниил Безсонов.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мое убеждение, что до конца августа территория "ДНР" будет освобождена полностью", — цитируют журналисты представителя оккупационной администрации.

Отметим, что 18 июля "официальный представитель Народной милиции "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что оккупационные силы полностью захватят Донбасс в этом году. Точной даты спикер донецких боевиков не привел.

Напомним, в конце мая российские СМИ сообщили, что в Администрации президента России рассматривают возможность проведения сразу нескольких "референдумов" 11 сентября — о слиянии РФ с Беларусью, а также о вхождении в состав России оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской областей и грузинского региона Южная Осетия. На 11 сентября также запланирован единый день голосования, когда россияне будут выбирать губернаторов. По данным журналистов, в Кремле хотят создать новый федеральный округ РФ, в состав которого должны войти оккупированные районы Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а произойти это, согласно плану Москвы, должно после "референдумов".

Вчера проект Радио Свобода "Донбасс Реалии" сообщил, что "ДНР" планирует провести так называемый референдум в Донецкой области с результатом 70% голосов за присоединение к РФ.

Тем временем аналитики Института изучения войны (ISW) уверены, что Россия не захватит Донецкую область из-за больших потерь в боях за Северодонецк.