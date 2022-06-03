Россия не захватит Донецкую область из-за потерь в боях за Северодонецк, — аналитики ISW

Российских оккупантов ждут проблемы при форсировании реки Северский Донец. Рельеф местности помешает окружить Северодонецк и Лисичанск, считают специалисты Института изучения войны.

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Российские войска бросили силы на захват Северодонецка и Лисичанска, чтобы потом объявить о полном "освобождении" Луганской области. Об этом сказано в анализе Института изучения войны (ISW).

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После понесенных потерь в Северодонецке у российских войск вряд ли будут силы на захват значительной территории Донецкой области, прогнозируют специалисты.

Силам РФ может мешать рельеф местности на Донбассе. У них возникнут проблемы при форсировании реки Северский Донец, чтобы завершить окружение Северодонецка и Лисичанска и далее продвигаться дальше к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок, отмечается в докладе.

[ + – ] У ВС РФ будут проблемы при форсировании Северского Донца

Российскому командованию сложно формировать достаточные силы для нападения, моральный дух мобилизованного личного состава низкий. Маловероятно, что принудительная мобилизация создаст значительную боевую мощь, считают эксперты.

Аналитики Института изучения войны пришли к таким выводам:

Наступление на Славянск с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана идет медленно. Достижение успехов там в ближайшие дни маловероятно, поскольку ВС РФ поставили в приоритет взятие Северодонецка в ущерб другим направлениям;

Российские войска продолжат штурм Северодонецка и Лисичанска, чтобы получить контроль над Луганской областью;

Захватчики постепенно продвигаются вокруг Авдеевки;

Контрнаступление ВСУ на северо-западе Херсонской области оттеснило оккупантов к восточному берегу реки Ингулец. Российские наземные пути сообщения вдоль трассы T2207 продолжат уничтожать.

Кремль проводит оккупационные меры на юге Украины из-за сопротивления украинцев и нерешительности в вопросе интеграции оккупированной территории.

[ + – ] Российские войска продолжат штурм Северодонецка и Лисичанска

Глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай 2 июня говорил, что ВСУ могут освободить от врага Северодонецк. В последние дни в этом городе проходили уличные бои.

Военные РФ пытаются прорвать оборону со стороны Золотого, Попасной, Камышевахи и Белогоровки, ВСУ оттесняет их, некоторых берут в плен.

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