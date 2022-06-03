Россия не захватит Донецкую область из-за потерь в боях за Северодонецк, — аналитики ISW
Российских оккупантов ждут проблемы при форсировании реки Северский Донец. Рельеф местности помешает окружить Северодонецк и Лисичанск, считают специалисты Института изучения войны.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Российские войска бросили силы на захват Северодонецка и Лисичанска, чтобы потом объявить о полном "освобождении" Луганской области. Об этом сказано в анализе Института изучения войны (ISW).
После понесенных потерь в Северодонецке у российских войск вряд ли будут силы на захват значительной территории Донецкой области, прогнозируют специалисты.
Силам РФ может мешать рельеф местности на Донбассе. У них возникнут проблемы при форсировании реки Северский Донец, чтобы завершить окружение Северодонецка и Лисичанска и далее продвигаться дальше к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок, отмечается в докладе.
Российскому командованию сложно формировать достаточные силы для нападения, моральный дух мобилизованного личного состава низкий. Маловероятно, что принудительная мобилизация создаст значительную боевую мощь, считают эксперты.
Аналитики Института изучения войны пришли к таким выводам:
- Наступление на Славянск с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана идет медленно. Достижение успехов там в ближайшие дни маловероятно, поскольку ВС РФ поставили в приоритет взятие Северодонецка в ущерб другим направлениям;
- Российские войска продолжат штурм Северодонецка и Лисичанска, чтобы получить контроль над Луганской областью;
- Захватчики постепенно продвигаются вокруг Авдеевки;
- Контрнаступление ВСУ на северо-западе Херсонской области оттеснило оккупантов к восточному берегу реки Ингулец. Российские наземные пути сообщения вдоль трассы T2207 продолжат уничтожать.
- Кремль проводит оккупационные меры на юге Украины из-за сопротивления украинцев и нерешительности в вопросе интеграции оккупированной территории.
Глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай 2 июня говорил, что ВСУ могут освободить от врага Северодонецк. В последние дни в этом городе проходили уличные бои.
Военные РФ пытаются прорвать оборону со стороны Золотого, Попасной, Камышевахи и Белогоровки, ВСУ оттесняет их, некоторых берут в плен.
Украинские военные подготовили ВС РФ ловушку в Северодонецке и притворно "сдали" город для массового уничтожения врага, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.