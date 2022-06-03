Росія не захопить Донецьку область через втрати у боях за Сєверодонецьк, — аналітики ISW

На російських окупантів чекають проблеми під час форсування річки Сіверський Донець. Рельєф місцевості завадить оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, вважають фахівці Інституту вивчення війни.

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Російські війська кинули сили на захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська, щоб потім оголосити про повне "звільнення" Луганської області. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

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Після понесених втрат у Сєвєродонецьку у російських військ навряд чи будуть сили на захоплення значної території Донецької області, прогнозують фахівці.

Силам РФ може заважати рельєф місцевості на Донеччині. У них виникнуть проблеми під час форсування річки Сіверський Донець, щоб завершити оточення Сєвєродонецька та Лисичанська і далі просуватися далі на захід від Лиману в напрямку Слов'янська через Райгородок, зазначається у доповіді.

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Російському командуванню складно формувати достатні сили для нападу, моральний дух мобілізованого особового складу низький. Малоймовірно, що примусова мобілізація створить значну бойову міць, вважають експерти.

Аналітики Інституту вивчення війни дійшли таких висновків:

наступ на Слов'янськ із південного сходу від Ізюма та на захід від Лиману йде повільно. Досягнення успіхів там найближчими днями малоймовірне, оскільки ЗС РФ поставили на пріоритет взяття Сєвєродонецька на шкоду іншим напрямам;

російські війська продовжать штурм Сєвєродонецька та Лисичанська, щоб отримати контроль над Луганською областю;

загарбники поступово просуваються навколо Авдіївки;

контрнаступ ЗСУ на північному заході Херсонської області відтіснив окупантів до східного берега річки Інгулець. Російські наземні шляхи сполучення уздовж траси T2207 продовжать знищувати;

Кремль проводить окупаційні заходи на півдні України через опір українців і нерішучість у питанні інтеграції окупованої території.

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Голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай 2 червня говорив, що ЗСУ можуть звільнити від ворога Сєвєродонецьк. Останніми днями у цьому місті проходили вуличні бої.

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