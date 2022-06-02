ЗСУ відтісняють ворога в Сєвєродонецьку та беруть полонених, — Гайдай (відео)

За словами голови Луганської ОВА, війська РФ контролюють більшу частину міста. Але ЗСУ проводять контратаки та відтісняють росіян на деяких вулицях і навіть беруть полонених.

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У четвер, 2 липня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що за минулу ніч у російських військ не було жодних успіхів у напрямку Сєвєродонецька, незважаючи на заяви росіян про те, що вони зайняли і контролюють місто повністю. Про це повідомляється в Telegram-каналі керівника ОВА.

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У Сєвєродонецьку зберігається скрутне становище, російські війська намагаються прорвати оборону з усіх боків: із боку Золотого, Попасної, Комишувахи та Білогорівки. Прорвати лінію оборони на Лисичанську, щоб перерізати трасу.

"Зараз основна мета російських військ — це Сєвєродонецьк <…> На жаль, більшу частину міста вони контролюють, але не все місто. Бої продовжуються, до того ж, учора наші хлопці проводили деякі контратаки і на кількох вулицях вдалося відтіснити ворога і навіть взяти полонених", — пояснив Гайдай, додавши, що ситуація зберігається стабільно тяжка, але контрольована.

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Жителі Сєвєродонецька у бомбосховищах

Також керівник ОВА розповів, що в жителів Сєверодонецька, які ховаються у бомбосховищах, залишаються обмежені запаси води, яких вистачить на місяць чи навіть кілька тижнів.

"Якщо вдасться деблокувати місто і відсунути росіян, ми одразу зможемо підвезти якусь партію гуманітарних наборів разом із ліками та всім необхідним", — сказав Гайдай, зазначивши, що зв'язок із людьми є, хоч і ненадійний.

Евакуація із Сєвєродонецька не планується

Найближчим часом евакуація з міста не проводитиметься.

"Із Сєвєродонецька точно ми не відновлюватимемо евакуацію поки що. Це вкрай небезпечно. Знаєте наповнити автомобіль людьми, місцевими жителями, які хочуть евакуюватися, 20-30 людей і потім потрапити з ймовірністю 99% під ворожий обстріл, щоб загинули десятки людей. Ми не будемо цього робити", — сказав Гайдай.

Лисичанськ

На запитання про готовність Лисичанська до оборони, чиновник відповів ширше, що в Луганській області немає населеного пункту, який не обстрілювався б, зокрема й Лисичанськ, де днями обстріляли лікарню. Унаслідок було пошкоджено автомобілі на прилеглій території та кілька медкабінетів. Проте до Лисичанська все ще є можливість привозити гуманітарну допомогу.

Раніше Фокус повідомляв, що ракети HIMARS дозволять Україні зупинити РФ. За словами військового аналітика Майкла Кларка, ці РСЗВ мають не найбільший радіус дії. Але зараз це, найімовірніше, найкорисніші системи, які можуть отримати ЗСУ.