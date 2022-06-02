ВСУ оттесняют врага в Северодонецке и берут пленных, — Гайдай (видео)

По словам главы Луганской ОВА, войска РФ контролируют большую часть города. Но ВСУ проводят контратаки и оттесняют россиян на некоторых улицах и даже берут пленных.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В четверг, 2 июля, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что за минувшую ночь у российских войск не было никаких успехов в направлении Северодонецка, несмотря заявления россиян о том, что они заняли и контролируют город целиком. Об этом сообщается в Telegram-канале руководителя ОВА.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В Северодонецке сохраняется тяжелое положение, российские войска пытаются прорвать оборону со всех сторон: со стороны Золотого, Попасной, Комишувахи и Белогоровки. Прорвать линию обороны на Лисичанск, чтобы перерезать трассу.

"Сейчас основная цель российских войск — это Северодонецк <…> К сожалению, большую часть города они контролируют, но не весь город. Бои продолжаются, более того, вчера наши ребята проводили некоторые контратаки и на нескольких улицах удалось оттеснить врага и даже взять пленных", — объяснил Гайдай, добавив, что положение сохраняется стабильно тяжелое, но контролируемое.

[ + – ] Обстрелы Северодонецка. Положение в городе остается тяжелым.

Жители Северодонецка в бомбоубежищах

Также руководитель ОВА рассказал, что у жителей Северодонецка, которые прячутся в бомбоубежищах, остаются ограниченные запасы воды, которых хватит на месяц или даже несколько недель.

"Если удастся деблокировать город и отодвинуть россиян, мы сразу же сможем подвезти какую-то партию гуманитарных наборов вместе с лекарствами и всем необходимым", — сказал Гайдай, отметив, что связь с людьми есть, хотя и ненадежная.

Эвакуация из Северодонецка не планируется

В ближайшее время эвакуация из города проводиться не будет.

"С Северодонецка точно мы не будем возобновлять эвакуацию пока что. Это крайне опасно. Знаете наполнить автомобиль людьми, местными жителями, которые хотят эвакуироваться, 20-30 человек и потом попасть с вероятностью 99% под вражеский обстрел, чтобы погибли десятки людей. Мы не будет этого делать", — сказал Гайдай.

Лисичанск

На вопрос о готовности Лисичанска к обороне, чиновник ответил шире, что в Луганской области нет населенного пункта, который бы не обстреливался, в том числе и Лисичанск, где на днях обстреляли больницу. В результате были повреждены автомобили на прилегающей территории и несколько медкабинетов. Однако в Лисичанск все еще есть возможность привозить гуманитарную помощь.

Ранее Фокус сообщал, что ракеты HIMARS позволят Украине остановить РФ. По словам военного аналитика Майкла Кларка, у этих РСЗО не самый большой радиус действия. Но сейчас это, скорее всего, самые полезные системы, которые могут получить ВСУ.