ЗСУ влаштували російським військам пастку в Сєвєродонецьку, — Арестович

За словами радника голови ОП, українська армія завдала контрудару за позиціями окупантів, через що командування ЗС РФ "перебуває в шоці".

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Підрозділи Збройних сил України влаштували російським військам пастку в прифронтовому Сєвєродонецьку. Про це в своєму Facebook повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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За його словами, Україна втягнула ЗС РФ у прифронтовий Сєвєродонецьк, удавано "здавши" обласний центр Луганської області.

Арестович стверджує, що подібні маневри дозволили підрозділам ЗСУ завдали контрудару, масово знищення російських військовослужбовців. До того ж, як запевняє радник голови ОП, командування ЗС РФ від такого сценарію "перебуває в шоці".

"Вони (росіяни — ред.) вже відрапортували про взяття Сєвєродонецька, коли наші війська завдали жорсткого зустрічного контрудару і зараз мочать московських товаришів у м'ясо, незважаючи на їхню перевагу в авіації та артилерії. Наші війська проявляють неймовірну мужність, а командири — тактичні таланти", — продовжив Арестович і додав, що в обласному центрі зараз тривають запеклі бої.

За словами радника голови ОП, командування ЗС РФ перекидає всі наявні резервні сили для утримання своїх позицій у Сєвєродонецьку, а внаслідок успішної операції українським військовослужбовцям вдалося взяти в полон кілька окупантів.

Підсумовуючи, Арестович запевнив, що битву за обласний центр Луганщини ще не закінчено.

[ + – ] ЗСУ влаштували пастку ЗС РФ у Сєвєродонецьку

Нагадаємо, 2 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що ЗСУ відтісняють російських військовослужбовців з позицій у Сєвєродонецьку і беруть у полон окупантів. За його словами, більшу частину обласного центру контролюють ЗС РФ, однак у місті продовжуються запеклі бої.

Також повідомлялося, що мешканці Сєвєродонецька через масовані обстріли змушені ховатися на території заводу "Азот".