ВСУ устроили российским войскам ловушку в Северодонецке, — Арестович

По словам советника главы ОП, украинская армия нанесла контрудар по позициям оккупантов, из-за чего командование ВС РФ "пребывает в шоке".

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Подразделения Вооруженных сил Украины устроили российским войскам ловушку в прифронтовом Северодонецке. Об этом в своем Facebook сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, Украина втянула ВС РФ в прифронтовой Северодонецк, притворно "сдав" областной центр Луганской области.

Арестович утверждает, что подобные маневры позволили подразделениям ВСУ нанесли контрудар, массово уничтожения российских военнослужащих. Более того, как заверяет советник главы ОП, командование ВС РФ от такого сценария "пребывает в шоке".

"Они (россияне — ред.) уже отрапортовали про взятие Северодонецка, когда наши войска нанесли жесткий встречный контрудар и сейчас мочат московских товарищей в мясо, несмотря на их превосходство в авиации и артиллерии. Наши войска проявляют невероятное мужество, а командиры — тактические таланты", — продолжил Арестович и добавил, что в областном центре сейчас продолжаются ожесточенные бои.

По словам советника главы ОП, командование ВС РФ перебрасывает все имеющиеся резервные силы для удержания своих позиций в Северодонецке, а в результате успешной операции украинским военнослужащим удалось взять в плен несколько оккупантов.

Подытоживая, Арестович заверил, что битва за областной центр Луганщины еще не окончена.

[ + – ] ВСУ устроили ловушку ВС РФ в Северодонецке

Напомним, 2 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ оттесняют российских военнослужащих с позиций в Северодонецке и берут в плен оккупантов. По его словам, большую часть областного центра контролируют ВС РФ, однако в городе продолжаются ожесточенные бои.

Также сообщалось, что жители Северодонецка из-за массированных обстрелов вынуждены скрываться на территории завода "Азот".