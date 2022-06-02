Опасное убежище: жители Северодонецка укрываются от обстрелов под заводом "Азот"

По словам губернатора региона, власти города опасаются, что на территории комбината "Азот" могут оставаться химикаты. Однако руководство предприятия официально сообщило, что на заводе не осталось никаких опасных веществ.

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Несколько мирных жителей Северодонецка укрываются от бомбежек российской армии под химическим комбинатом "Азот". Как сообщил глава ОВА Луганской области Сергей Гайдай, власти города опасаются, что там могут находится опасные материалы для производства, пишет агентство Reuters.

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"Там мирные жители в бомбоубежищах, их довольно много. Это частный завод, мы не можем знать на 100%, остались ли там химикаты. Нас заверили, что там не осталось (химикатов), но, как мы видим, там еще есть остатки" — сказал губернатор после того, как в результате авиаудара ВКС РФ в городе взорвался резервуар с азотной кислотой.

Гайдай также рассказал, что под заводом находятся "мощные бомбоубежища советских времен", однако комбинат вряд ли станет местом многодневной осады, подобной подобно той, что была на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Украинские военные не стали возводить укрепления на территории завода из-за риска химического заражения, сказал Гайдай

Это не будет второй "Азовсталь", поскольку там был огромный подземный город… которого нет на "Азоте", — подчеркнул губернатор.

Насколько опасен комбинат "Азот"

Следует отметить что согласно официальному заявлению Group DF в которую входит ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", еще 1 марта 2022 предприятие полностью остановило производство. А служба безопасности и техническая служба комбината провели осмотр территории, а также всех производственных помещений и не обнаружили опасных химических веществ.

"Остатки готовой продукции (удобрения) и находившиеся на территории завода химикаты в полном объеме вывезены с территории предприятия за пределы Луганской области", – заявили в Group DF.

Напомним, что согласно данным британской разведки российские военные взяли под контроль большую часть Северодонецка. При этом подразделения ВС РФ понесли потери в живой силе и технике.

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай 31 мая заявил, что российские оккупанты захватили около 70% Северодонецка. В самом городе продолжаются ожесточенные бои.