Небезпечний притулок: жителі Сєвєродонецька ховаються від обстрілів під заводом "Азот"

За словами губернатора регіону, влада міста побоюється, що на території комбінату "Азот" можуть залишатися хімікати. Проте керівництво підприємства офіційно повідомило, що на заводі не залишилося жодних небезпечних речовин.

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Деякі мирні жителі Сєвєродонецька ховаються від бомбардувань російської армії під хімічним комбінатом "Азот". Як повідомив голова ОВА Луганської області Сергій Гайдай, влада міста побоюється, що там можуть бути небезпечні матеріали для виробництва, пише агентство Reuters.

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"Там мирні жителі в бомбосховищах, їх досить багато. Це приватний завод, ми не можемо знати на 100%, чи залишилися там хімікати. Нас запевнили, що там не залишилося (хімікатів), але, як ми бачимо, ще є залишки", — сказав губернатор після того, як унаслідок авіаудару ВКС РФ у місті вибухнув резервуар із азотною кислотою.

Гайдай також розповів, що під заводом розташовані "потужні бомбосховища радянських часів", проте комбінат навряд чи стане місцем багатоденної облоги, подібної до тієї, що була на металургійному заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Українські військові не стали зводити укріплення на території заводу через ризик хімічного зараження, сказав Гайдай.

"Це не буде друга "Азовсталь", оскільки там було величезне підземне місто... якого немає на "Азоті", — наголосив губернатор.

Наскільки небезпечним є комбінат "Азот"

Слід зазначити, що згідно з офіційною заявою Group DF, до якої входить ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", ще 1 березня 2022 року підприємство повністю зупинило виробництво. А служба безпеки та технічна служба комбінату провели огляд території, а також усіх виробничих приміщень і не виявили небезпечних хімічних речовин.

"Залишки готової продукції (добрива) та хімікати, що були на території заводу, в повному обсязі вивезені з території підприємства за межі Луганської області", — заявили в Group DF.

Нагадаємо, що, згідно з даними британської розвідки, російські військові взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька. При цьому підрозділи ЗС РФ зазнали втрат у живій силі та техніці.

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай 31 травня заявив, що російські окупанти захопили близько 70% Сєвєродонецька. У самому місті продовжуються запеклі бої.