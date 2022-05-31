ЗС РФ контролюють 70% Сєвєродонецька, — голова Луганської ОВА (відео)

За словами Сергія Гайдая, українська армія може відійти на вигідніші позиції в Лисичанську для збереження життя бійців.

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ЗС РФ, станом на вечір 31 травня, контролюють 70% Сєвєродонецька. Цю інформацію в ефірі Sky News озвучив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, російські війська зараз контролюють більшу частину Сєверодонецька, а в самому місті продовжуються запеклі бої.

Гайдай припустив, що можливе захоплення обласного центру буде для окупантів великим стимулом і додав, що підрозділи української армії можуть здійснити тактичний відступ, зайнявши оборонні позиції за межею міста. За словами керівника ОВА, такі маневри дозволять зберегти життя бійців і завадити подальшому просуванню ЗС РФ.

"Я не військовий, але мені здається, що немає сенсу втрачати велику кількість солдатів, щоб повернути місто, яке не має військово-стратегічного сенсу. Сусіднє місто Лисичанськ розташоване на височині і у військових будуть кращі позиції. Ми стримували російську армію більше трьох місяців (в районі Сєвєродонецька (ред.), це треба розуміти, а вони направили всі свої війська на захоплення Луганської області", — наголосив Гайдай в ефірі британського телеканалу.

Глава ОВА також заявив, що чим довше Україна чинить опір окупантам — тим більше країни Заходу постачають Києву озброєння, яке в майбутньому можна буде використати для проведення контрнаступу. Гайдай попередив, що через початок запеклих боїв на вулицях Сєвєродонецька влада була змушена зупинити евакуацію цивільних, яким доводиться жити в "пекельних умовах".

Через постійні обстріли обласний центр залишився без усіх комунікацій — у місті відсутня електроенергія, газо- та водопостачання. Понад те, було знищено всі медичні установи.

"Наші діти вмирають. Росіяни скидають бомби на школи, де ховаються люди. Обстріли настільки інтенсивні, що люди змушені ховати своїх сусідів десь у дворах. Іноді обстріли відбуваються навіть під час похорону. Нашого проукраїнського волонтера застрелили прямо в інвалідному кріслі біля свого будинку. Наших жінок ґвалтують і катують. Російська армія вчиняє тут безліч воєнних злочинів", — підсумував Гайдай в ефірі Sky News.

Про ситуацію у Сєвєродонецьку голова Луганської ОВА також розповів в ефірі "Радіо Свобода". За словами Гайдая, більша частина обласного центру контролюється ЗС РФ, проте місто не оточене російською армією.

Разом з цим, як підкреслює керівник ОВА, внаслідок масованих обстрілів Сєвєродонецьк наближається до рівня руйнувань Рубіжного та Попасної, по яким окупанти вели вогонь із важкого озброєння. На сьогодні критична інфраструктура обласного центру зруйнована на 100%, а житловий фонд — на 90%.

До того ж, як заявив Сергій Гайдай, через постійні обстріли з боку ЗС РФ у Сєвєродонецьк зараз неможливо доставити гуманітарні вантажі, а також здійснити евакуацію мирного населення.

[ + – ] Критичну інфраструктуру Сєвєродонецька зруйновано на 100%, — Гайдай

Нагадаємо, 31 травня ЗС РФ здійснили авіаудар по Сєвєродонецьку та пошкодили цистерну з азотною кислотою. Внаслідок обстрілу над обласним центром піднявся величезний стовп рудого диму, а людей закликали не виходити на вулицю через загрозу хімічного отруєння.

Також повідомлялося, що ЗС РФ кинула всі сили на окупацію Сєвєродонецька.