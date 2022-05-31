ЗС РФ завдали авіаудару по Сєвєродонецьку: пошкоджено цистерну з азотною кислотою (фото)

Над містом піднявся величезний стовп рудого диму, а голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав жителів регіону не виходити з укриттів та підготувати маски для обличчя, просочені содовим розчином.

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Російські війська завдали авіаудару по Сєвєродонецьку Луганської області. Внаслідок чого росіяни влучили у цистерну з азотною кислотою на хімзаводі, а над містом видно величезний стовп рудого диму. Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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Чиновник закликав мешканців області не виходити з укриттів та підготувати маски для обличчя, просочені содовим розчином, а також слідкувати за напрямом вітру. Він розповів, що людям, які залишилися без зв'язку на території регіону, спеціальні служби вже оголосили про загрозу.

Як азотна кислота діє людини?

Азотна кислота небезпечна під час вдихання, ковтання та в разі попадання на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти спричиняють подразнення дихальних шляхів.

У разі слабких отруєнь з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість, під час тяжких — набряк легень. Для захисту від пари та туману азотної кислоти користуються протигазами.

Крім того, в разі попадання на очі, азотна кислота спричиняє тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон'юнктиви. Це спричинить втрату зору.

Як діяти за першої допомоги?

У разі попадання кислоти в очі необхідно промивати їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. У разі попадання на шкіру уражену ділянку потрібно промити водою, додаючи до неї питну соду, мило. У разі ковтання азотної кислоти потрібно промити шлунок великою кількістю води.

Нагадаємо, 30 травня в Донецькій області через обстріл ЗС РФ стався витік аміаку. За словами голови Донецької ОВА, зона поразки становить 4 км. У зоні ризику населені пункти Кодема, Гладосове, Семигір'я, Дача, Миколаївка Друга та Доломітне

Раніше, 9 квітня ЗС РФ вдруге потрапили до цистерни з азотною кислотою у Рубіжному Луганській області.