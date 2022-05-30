У Донецькій області через обстріл ЗС РФ стався витік аміаку, — голова ОВА

За словами Павла Кириленка, зона ураження становить 4 км. У зоні ризику населені пункти Кодема, Гладосове, Семигір'я, Дача, Миколаївка Друга та Доломітне.

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У Бахмутському районі Донецької області внаслідок боїв із російською армією було пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті-Одеса". Унаслідок чого стався витік аміаку, який загрожує прилеглим населеним пунктам. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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За його словами, ця гілка не використовується з 2014 року, а засувки були закриті, але аміак із неї виходить самопливом. А хмара з небезпечною речовиною рухається над ґрунтом у бік Бахмута.

Спочатку чиновник повідомив, що до зони ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосово, Миколаївка Друга, Відрадівка та Дослідне. Проте згодом Кириленко додав, що загрози для Бахмута немає. За його словами, рятувальники провели обстеження та з'ясували, що на відрізку трубопроводу за 7,5 км знаходиться 250 тонн аміаку. Тому витік невеликий, а зона ураження становить 4 км.

Однак у небезпеці залишаються населені пункти Кодема, Гладосове, Семигір'я, Дача, Миколаївка Друга та Доломітне.

Павло Кириленко заявив, що до ліквідації наслідків залучено 45 фахівців і 9 автоцистерн.

Чим небезпечний аміак?

Концентрація токсичного хімікату в повітрі подразнює очі та дихальні шляхи, призводить до сльозотечі, болю в носі та горлі, кашлю, проблем із диханням, болю в грудях. При більш високих концентраціях можливе тяжке ушкодження дихальних шляхів і легень, зокрема набряк легень, а також раптова смерть.

Нагадаємо, 18 травня Маріупольська міськрада попередила про повне вимирання Азовського моря. За даними відомства, через бомбардування російською армією "Азовсталі" міг статися витік розчину сірководню. Речовина здатна знищити всю морську флору та фауну моря.

Раніше, 5 квітня, у Тернопільській ОВА розповіли, що уламки збитої російської ракети пошкодили ємності з аміаком. Тоді людей просили не пити воду з колодязів певний час.