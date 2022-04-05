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Під Тернополем уламки збитої ракети РФ пошкодили ємності з аміаком, – голова ОВА (відео)

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голова Тернопільської ОДА, Володимир Труш, брифінг, Тернопільська обласна адміністрація
Фото: Скриншот | Брифінг голови Тернопільської ОДА Володимира Труша

Під час брифінгу Володимир Труш попросив місцевих жителів не пити воду із колодязів найближчим часом. А екологи стверджують: ситуація покращиться через 3-4 дні.

Вчора українське ППО збило ворожу ракету, що летіла на Тернопіль. Уламки впали на склад з мінеральними добривами в Кременецькому районі і пошкодили ємності з добривом, що містять аміак. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

За його словами, рідина потрапила до ґрунтових вод, через що місцевих жителів просять обмежити використання питної води з колодязів.

"Заміри проводили вночі, о сьомій ранку, в обід лабораторним центром нашим, результати показували, що істотного перевищення вмісту аміаку не було. Але ввечері близько 17:00 ми побачили, що показники аміаку у воді стали зростати", — пояснив він.

За словами голови Тернопільської ОВА, найближчим часом населенню підвезуть питну воду. Ситуація, на думку екологів, покращає через 3-4 дні.

Як писав раніше Фокус, Росія продовжує атакувати Україну з повітря. Кілька днів тому ракетні удари завдали по Полтаві та Кременчуку, а також по Дніпропетровській області. До цього три удари завдали по Одеській області. Ракети летіли з території окупованого Криму.