Під Тернополем уламки збитої ракети РФ пошкодили ємності з аміаком, – голова ОВА (відео)

Під час брифінгу Володимир Труш попросив місцевих жителів не пити воду із колодязів найближчим часом. А екологи стверджують: ситуація покращиться через 3-4 дні.

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Вчора українське ППО збило ворожу ракету, що летіла на Тернопіль. Уламки впали на склад з мінеральними добривами в Кременецькому районі і пошкодили ємності з добривом, що містять аміак. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

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За його словами, рідина потрапила до ґрунтових вод, через що місцевих жителів просять обмежити використання питної води з колодязів.

"Заміри проводили вночі, о сьомій ранку, в обід лабораторним центром нашим, результати показували, що істотного перевищення вмісту аміаку не було. Але ввечері близько 17:00 ми побачили, що показники аміаку у воді стали зростати", — пояснив він.

За словами голови Тернопільської ОВА, найближчим часом населенню підвезуть питну воду. Ситуація, на думку екологів, покращає через 3-4 дні.

Як писав раніше Фокус, Росія продовжує атакувати Україну з повітря. Кілька днів тому ракетні удари завдали по Полтаві та Кременчуку, а також по Дніпропетровській області. До цього три удари завдали по Одеській області. Ракети летіли з території окупованого Криму.