Под Тернополем обломки сбитой ракеты РФ повредили емкости с аммиаком, — глава ОВА (видео)

В ходе брифинга Владимир Труш попросил местных жителей не пить воду из колодцев в ближайшее время. А экологи утверждают — ситуация улучшится через 3-4 дня.

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Вчера украинское ПВО сбило летящую на Тернополь вражескую ракету. Обломки упали на склад с минеральными удобрениями в Кременецком районе и повредили емкости с аммиакосодержащим удобрением. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

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По его словам, жидкость попала в грунтовые воды, из-за чего местных жителей просят ограничить использование питьевой воды из колодцев.

"Замеры проводили ночью, в семь утра, в обед лабораторным центром нашим, результаты показывали, что существенного превышения содержания аммиака не было. Но вечером около 17:00 мы увидели, что показатели аммиака в воде стали расти", — объяснил он.

По словам главы Тернопольской ОВА, в ближайшее время населению подвезут питьевую воду. Ситуация, по мнению экологов, улучшится через 3-4 дня.

Как писал ранее Фокус, Россия продолжает атаковать Украину с воздуха. Несколько дней назад ракетные удары нанесли по Полтаве и Кременчугу, а также Днепропетровской области. До этого три удара нанесли по Одесской области. Ракеты летели с территории оккупированного Крыма.