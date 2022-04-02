Вторжение РФ: россияне обстреляли ракетами Полтаву и Кременчуг

Кроме Полтавской области, оккупанты обстреляли Днепропетровскую область.

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В ночь на 2 апреля Полтава и Кременчуг подверглись ракетным ударам со стороны российских войск. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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Атака на Полтаву была зафиксирована в два часа ночи. Известно, что оккупанты запустили не менее четырех ракет, атаковав два инфраструктурных объекта. Какие именно – не уточняется.

Что касается Кременчуга, то город начали обстреливать в шесть часов утра. По словам Лунина, удары наносились тремя самолетами. Были атакованы промышленные объекты города, и сейчас спасатели тушат пожар. Изначально сообщалось о том. что пострадали и жилые дома, но на данный момент больше информации по этому поводу нет.

Данных о раненых и пострадавших нет. Полтавчан и кременчужан просят сохранять спокойствие и не публиковать последствия обстрелов.

Еще до того, как область подверглась ракетным ударом, на ее территории был обнаружен российский беспилотник "Орлан-10", который приземлился на парашюте. Его нашел местный житель и сообщил в полицию. Этот БПЛА используется россиянами для разведки и корректирования артиллерийского огня.

Кроме Полтавской области, которая до недавних пор считалась относительно безопасным регионом, атаке подверглась Днепропетровщина. По информации главы ДОВА Валерия Резниченко, вражеские ракеты попали в инфраструктурный объект, спровоцировав серьезные разрушения. Ранены двое граждан. В Кривом Роге оккупанты попали в автозаправку. На данный момент огонь потушен. Обошлось без пострадавших. Позже чиновник дописал, что ночью ПВО сбили над Днепропетровской областью четыре ракеты и один беспилотник.

Фото: Скриншот

Напомним, накануне вечером по Одесской области были нанесены три удара из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Ракеты летели с территории оккупированного Крыма.