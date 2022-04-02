Вторгнення РФ: росіяни обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук

Окрім Полтавської області, окупанти обстріляли Дніпропетровську.

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У ніч на 2 квітня Полтава та Кременчук зазнали ракетних ударів з боку російських військ. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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Атаку на Полтаву було зафіксовано о другій годині ночі. Відомо, що окупанти запустили не менше чотирьох ракет, атакувавши два інфраструктурні об'єкти. Які саме – не уточнюється.

Щодо Кременчука, то місто почали обстрілювати о шостій ранку. За словами Луніна, удари завдавалися трьома літаками. Було атаковано промислові об'єкти міста, і зараз рятувальники гасять пожежу. Спочатку повідомлялося про те, що постраждали і житлові будинки, але зараз більше інформації з цього приводу немає.

Даних про поранених та постраждалих немає. Полтавчан та кременчужан просять зберігати спокій та не публікувати наслідків обстрілів.

Ще до того, як область зазнала ракетного удару, на її території було виявлено російський безпілотник "Орлан-10", що приземлився на парашуті. Його знайшов місцевий мешканець та повідомив у поліцію. Цей БПЛА використовується росіянами для розвідки та коригування артилерійського вогню.

Крім Полтавської області, яка донедавна вважалася відносно безпечним регіоном, атаки зазнала Дніпропетровщина. За інформацією голови ДОВА Валерія Резніченка, ворожі ракети потрапили в інфраструктурний об'єкт, спровокувавши серйозні руйнування. Поранено двох громадян. У Кривому Розі окупанти влучили в автозаправку. Наразі вогонь ліквідований. Обійшлося без постраждалих. Пізніше чиновник дописав, що вночі ППО збили над Дніпропетровською областю чотири ракети та один безпілотник.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, напередодні ввечері по Одеській області було завдано трьох ударів з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Ракети летіли з території окупованого Криму.