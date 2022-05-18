Повне вимирання Азовського моря: міськрада Маріуполя попередила про екологічну катастрофу

Бомбардування росіянами "Азовсталі" могли призвести до витоку розчину сірководню. Речовина здатна знищити всю морську флору та фауну.

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Під час бомбардування заводу "Азовсталь" у Маріуполі російські війська могли допустити витік токсичної речовини в акваторію Азовського моря, яке здатне призвести до повного вимирання. Про це Маріупольська міська рада повідомила у своєму Telegram-каналі в середу, 18 травня.

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За словами пресслужби місцевої влади, бомбардування заводу могло пошкодити технічну споруду, яка стримує "десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню". Небезпека полягає в тому, що ця рідина в разі витоку в акваторію Азовського моря може знищити всю флору та фауну, стверджують у міськраді.

Також у повідомленні чиновників ідеться, що токсична речовина може згодом потрапити в акваторії Чорного та Середземного морів. Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав негайно допустити на об'єкт міжнародних експертів і представників Організації Об'єднаних Націй (ООН) для оцінки ситуації та "запобігання екологічній катастрофі світового рівня".

Нагадаємо, раніше Маріупольська міськрада попередила, що понад 10 тисяч жителів міста можуть померти від хвороб, нестачі води, їжі та ліків.

Мер міста також повідомляв, що внаслідок російської агресії в Маріуполі може виникнути спалах кишкової інфекції, а також холери та дизентерії — під загрозою перебувають близько 100 тисяч мешканців.