"Велика могила": понад 10 тисяч жителів Маріуполя можуть загинути від хвороб і дефіциту їжі

Жертвами російської агресії, за даними міськради, стали понад 20 тисяч мирних жителів, проте кількість загиблих може зрости через гуманітарну катастрофу.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Понад 10 тисяч громадян, які залишилися у Маріуполі, можуть загинути від хвороб, дефіциту їжі та ліків. Про це попереджає пресслужба Маріупольської міськради.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За словами влади, обложене місто після бойових дій перетворилося на одну велику могилу.

Жертвами повномасштабного вторгнення ЗС РФ, як стверджують у міськраді, стали понад 20 тисяч жителів Маріуполя, проте кількість загиблих може зрости через гуманітарну катастрофу.

"Понад 10 тисяч можуть загинути від хвороб, нестачі води, їжі та ліків. А окупанти продовжують імітувати нормальне життя. Почали збирати заявки на скління. Обіцяють людям по 500 тисяч рублів за пошкоджене майно і по 3 млн рублів за загиблих", — йдеться у повідомленні.

У міськраді Маріуполя пояснюють, що росіянам для виконання своїх обіцянок необхідно $2,5 млрд, а для повного відновлення Маріуполя — як мінімум ще $12 млрд. Більше того, місцева влада не сумнівається, що відродження портового міста можливе лише під контролем України, і як приклад навели Донецьк, який після окупації тільки занепадав.

"Не варто й чекати, що відновити Маріуполь зможе держава, в якій селища далі, ніж 50 км від Москви, живуть як у 19 столітті — без водоводів, каналізації та газу", — підсумували у міськраді Маріуполя.

[ + – ] У Маріуполі понад 10 тисяч людей можуть загинути від хвороб і нестачі їжі

Нагадаємо, ЗС РФ вперше з початку повномасштабного вторгнення застосували на "Азовсталі" запальні або фосфорні бомби. Температура горіння скинутих окупантами боєприпасів може досягати 2 500 градусів за Цельсієм, а горіння зупинити практично неможливо.

Також повідомлялося, що через гуманітарну катастрофу жителям Маріуполя доводиться збирати залишки їжі серед сміття. Окупаційна влада щодня видає приблизно 3 тисяч продуктових наборів, однак у місті залишилися жити понад 100 тисяч громадян, які не мають продовольства.