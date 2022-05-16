"Велика могила": понад 10 тисяч жителів Маріуполя можуть загинути від хвороб і дефіциту їжі
Жертвами російської агресії, за даними міськради, стали понад 20 тисяч мирних жителів, проте кількість загиблих може зрости через гуманітарну катастрофу.
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Понад 10 тисяч громадян, які залишилися у Маріуполі, можуть загинути від хвороб, дефіциту їжі та ліків. Про це попереджає пресслужба Маріупольської міськради.
За словами влади, обложене місто після бойових дій перетворилося на одну велику могилу.
Жертвами повномасштабного вторгнення ЗС РФ, як стверджують у міськраді, стали понад 20 тисяч жителів Маріуполя, проте кількість загиблих може зрости через гуманітарну катастрофу.
"Понад 10 тисяч можуть загинути від хвороб, нестачі води, їжі та ліків. А окупанти продовжують імітувати нормальне життя. Почали збирати заявки на скління. Обіцяють людям по 500 тисяч рублів за пошкоджене майно і по 3 млн рублів за загиблих", — йдеться у повідомленні.
У міськраді Маріуполя пояснюють, що росіянам для виконання своїх обіцянок необхідно $2,5 млрд, а для повного відновлення Маріуполя — як мінімум ще $12 млрд. Більше того, місцева влада не сумнівається, що відродження портового міста можливе лише під контролем України, і як приклад навели Донецьк, який після окупації тільки занепадав.
"Не варто й чекати, що відновити Маріуполь зможе держава, в якій селища далі, ніж 50 км від Москви, живуть як у 19 столітті — без водоводів, каналізації та газу", — підсумували у міськраді Маріуполя.
Нагадаємо, ЗС РФ вперше з початку повномасштабного вторгнення застосували на "Азовсталі" запальні або фосфорні бомби. Температура горіння скинутих окупантами боєприпасів може досягати 2 500 градусів за Цельсієм, а горіння зупинити практично неможливо.
Також повідомлялося, що через гуманітарну катастрофу жителям Маріуполя доводиться збирати залишки їжі серед сміття. Окупаційна влада щодня видає приблизно 3 тисяч продуктових наборів, однак у місті залишилися жити понад 100 тисяч громадян, які не мають продовольства.