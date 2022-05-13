Мешканці блокадного Маріуполя збирають залишки їжі серед сміття, — радник мера (відео)

За словами Петра Андрющенка, ситуація у місті посилюється тим, що окупанти видають лише 3 тисячі продуктових наборів на день. При цьому в місті залишилося майже 150 тисяч українців.

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Через неможливість отримати гуманітарну допомогу, деякі жителі Маріуполя змушені збирати залишки їжі серед сміття. Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко.

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За його словами, у прифронтовому Маріуполі тяжка гуманітарна ситуація, оскільки багатьом мешканцям не вистачає продовольства.

Щодня біля торгового центру "Метро" вишиковуються великі черги для отримання їжі. Ситуація посилюється тим, що окупаційна влада видає лише 3 тисячі продуктових наборів у місті, в якому залишилося майже 150 тисяч громадян.

"Старі люди через неможливість отримати допомогу та їжу в "гуманітарних штабах", змушені збирати залишки їжі у смітті", — повідомив Андрющенко у своєму Telegram-каналі й опублікував кадри з прифронтового Маріуполя.

Також радник мера міста показав, як працює російська пропаганда в умовах бойових дій і блокади населеного пункту. Андрющенко процитував голову ДНР Дениса Пушиліна, який у своєму зверненні заявив, що окупанти роблять все можливе для "нормального існування людей".

"Наші підрозділи роблять усі відповідні кроки, щоб ситуація з "Азовсталлю" була завершена і місто Маріуполь змогло вже повноцінно займатися відновленням, щоб усі служби цивільні могли повноцінно працювати і займатися життєзабезпеченням людей. Забезпечувати нормальне існування, життя людей", — навів приклад один із фрагментів пропаганди РФ Петро Андрющенко.

[ + – ] Жителі Маріуполя збирають рештки їжі серед сміття, — радник мера Андрющенко

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський говорив про неможливість розблокувати Маріуполь військовим шляхом. За словами глави держави, для проведення подібної операції підрозділам ЗСУ потрібне важке озброєння.

Також повідомлялося, що Україна запропонувала Росії обміняти поранених бійців з "Азовсталі" на полонених росіян.