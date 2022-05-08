Розблокувати Маріуполь військовим шляхом неможливо, — Зеленський

Для цього, за словами президента, необхідне важке озброєння, якого немає у ЗСУ.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що на цьому етапі розблокувати Маріуполь військовим шляхом неможливо, оскільки ЗСУ не має важкого озброєння. Про це Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

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"Розблокувати військовим шляхом місто Маріуполь неможливо. Це неможливо сьогодні", — цитує Зеленського Укрінформ, додавши, що його слова про деблокаду Маріуполя не думки, а висновки керівництва нашої армії.

Президент також зазначив, що із заводу "Азовсталь" вдалося евакуювати всіх цивільних, при цьому російські військові та політичне керівництво РФ відмовляються випускати наших військових.

"Росія змінює військових тільки, якщо вони полонені — на полонених. Ось така ситуація. Це відповідь, яка є від Російської Федерації. Інших відповідей немає", — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна поверне всі свої тимчасово захоплені території, як тільки з'явиться така можливість із військової точки зору.

Нагадаємо, 8 травня до України з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він відвідав Ірпінь, щоб на власні очі побачити, на що перетворили місто російські військові. Разом із Володимиром Зеленським Трюдо взяв участь у саміті "Великої сімки", за результатами якого Вашингтон оприлюднив новий пакет антиросійських санкцій. США заборонили американським компаніям співпрацювати з телеканалами Росії, надавати росіянам бухгалтерські, трастові та корпоративні послуги, а також консультаційні послуги з питань управління, обмежили видавання віз військовим РФ та ввели санкції проти 2,6 тисяч росіян і білорусів, а також заявили про припинення імпорту російської нафти та поступове зниження залежності від російської енергетики.

Як писав раніше Фокус, командир "Азова" Денис Прокопенко заявив, що блокади Маріуполя можна було уникнути, якби південна частина України стійко тримала оборону.