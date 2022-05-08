Підсумки саміту G7: Білий дім оприлюднив новий пакет антиросійських санкцій

Під забороною співробітництво з "Первым каналом", "Россией-1" та НТВ, а також експорт в РФ ядерних матеріалів, промислового обладнання і бульдозерів.

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У Білому домі оприлюднили новий пакет антиросійських санкцій, який ухвалили за результатами саміту G7 за участю президента Володимира Зеленського.

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США заборонили американським компаніям співпрацювати з трьома телеканалами Росії, які прямо чи опосередковано контролює держава — акціонерним товариством "Первый канал Россия", телеканалом "Россия-1" та акціонерним товариством "Телекомпания НТВ". Американцям заборонено розміщувати у них рекламу та надавати їм обладнання. Про це повідомляють на сайті Білого дому.

Крім санкцій проти телеканалів, Сполучені Штати заборонили громадянам США надавати бухгалтерські, трастові та корпоративні послуги, а також консультаційні послуги з питань управління будь-якій особі в Російській Федерації. У Білому домі наголошують, що подібні послуги несуть ключове значення для збагачення російських компаній та еліт і спроб приховати це багатство й уникнути санкцій, і приносять дохід путінській військовій машині.

Під санкції потрапили вісім керівників "Сбербанка" та 27 співробітників "Газпромбанка". Також у чорному списку Московський індустріальний банк і його десять дочірніх компаній.

США обмежать видавання віз військовим РФ і введуть санкції проти 2,6 тисяч росіян і білорусів, а також припинять імпорт російської нафти та знизять залежність від російської енергетики.

"Сьогодні вся "Велика сімка" взяла на себе зобов'язання щодо поетапного припинення або заборони імпорту російської нафти. Це сильно вдарить по головній артерії путінської економіки і позбавить його доходів, необхідних йому для фінансування війни", — йдеться у повідомленні Білого дому.

Крім того Вашингтон заборонив експорт в РФ ядерних матеріалів, промислового обладнання та бульдозерів.

Як повідомляють у Білому домі, всі ці обмеження було ухвалено для зміцнення позиції України на полі бою і за столом переговорів.

Лідери країн "Великої сімки" запевнили президента Зеленського у повній солідарності та підтримці України. Вони продовжуватимуть здійснювати військову й оборонну допомогу ЗСУ, а також захищатимуть українські мережі від кібератак.

За словами Володимира Зеленського, головна мета України — повне виведення російських військ з усієї території держави та забезпечення можливості захищати себе надалі.

Фокус раніше писав про те, що Європейський союз запропонував запровадити санкції проти Аліни Кабаєвої, колишньої гімнастки, яку в ЗМІ називають коханкою Путіна.