Итоги саммита G7: Белый дом обнародовал новый пакет антироссийских санкций

Под запретом сотрудничество с "Первым каналом", "Россией-1" и НТВ, а также экспорт в РФ ядерных материалов, промышленного оборудования и бульдозеров.

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В Белом доме обнародовали новый пакет антироссийских санкций, который приняли по результатам саммита G7 при участии президента Владимира Зеленского.

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США запретили американским компаниям сотрудничать с тремя телеканалами России, которые прямо или косвенно контролирует государство — акционерным обществом "Первый канал Россия", телеканалом "Россия-1" и акционерным обществом "Телекомпания НТВ". Американцам запрещено размещать у них рекламу и предоставлять им оборудование. Об этом сообщают на сайте Белого дома.

Помимо санкций против телеканалов, Соединенные Штаты запретили гражданам США предоставлять бухгалтерские, трастовые и корпоративные услуги, а также консультационные услуги по вопросам управления любому лицу в Российской Федерации. В Белом доме подчеркивают, что подобные услуги несут ключевое значение для обогащения российских компаний и элит и попыток скрыть это богатство и избежать санкций, и приносят доход путинской военной машине.

Под санкции попали восемь руководителей "Сбербанка" и 27 сотрудников "Газпромбанка". Также в черном списке Московский индустриальный банк и его десять дочерних компаний.

США ограничат выдачу виз военным РФ и введут санкции против 2,6 тысячи россиян и белорусов, а также прекратят импорт российской нефти и снизят зависимости от российской энергетики.

"Сегодня вся "Большая семерка" взяла на себя обязательство по поэтапному прекращению или запрету импорта российской нефти. Это сильно ударит по главной артерии путинской экономики и лишит его доходов, необходимых ему для финансирования войны", — говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того Вашингтон запретил экспорт в РФ ядерных материалов, промышленного оборудования и бульдозеров.

Как сообщают в Белом доме, все эти ограничения были приняты для укрепления позиции Украины на поле боя и за столом переговоров.

Лидеры стран "Большой семерки" заверили президента Зеленского в полной солидарности и поддержке Украины. Они продолжат осуществлять военную и оборонную помощь ВСУ, а также будут защищать украинские сети от кибератак.

По словам Владимира Зеленского, главные цели Украины — полный вывод российских войск со всей территории государства и обеспечение возможности защищать себя в дальнейшем.

Фокус ранее писал о том, Европейский союз предложил ввести санкции против Алины Кабаевой, бывшей гимнастки, которую в СМИ называют любовницей Путина.