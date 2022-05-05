ЕС может ввести санкции против Алины Кабаевой, — Bloomberg

В распоряжении журналистов появился документ, согласно которому бывшая российская фигуристка имеет тесную связь с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Европейский союз предложил ввести санкции против Алины Кабаевой, бывшей гимнастки, которая возглавляет Национальную медиагруппу. Об этом сообщает Bloomberg. В распоряжении журналистов оказался проект документа, в котором фигурирует фамилия Кабаевой.

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Журналисты утверждают, что у них в распоряжении оказался документ, согласно которому Кабаева имеет тесную связь с Владимиром Путиным.

Список еще должен быть одобрен европейскими правительствами и может измениться до того, как это произойдет. Ожидается, что послы ЕС встретятся в пятницу утром, чтобы обсудить и, возможно, одобрить шестой пакет санкций, который также включает меры по поэтапному отказу от импорта нефти к концу года.

Что такое Национальная Медиа Группа?

Национальная Медиа Группа является холдинговой фирмой, которая владеет долями почти во всех основных российских СМИ, распространяющих государственную пропаганду. Алина Кабаева в этой компании занимает пост председателя совета директоров.

Ранее Фокус рассказывал, что США и Великобритания наложили санкции на дочерей Владимира Путина. Предполагается, что имущество Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой будет заморожено, а въезд в страну им запретят. Кроме того, ограничения также были наложены на дочь главы МИД РФ Екатерину Винокурову.