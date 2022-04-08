Вслед за США: Великобритания наложила санкции на дочерей Путина

Предполагается, что имущество Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой будет заморожено, а въезд в страну им запретят. Кроме того, ограничения также были наложены на дочь главы МИД РФ Екатерину Винокурову.

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Министерство иностранных дел Великобритании включило в список родственников кремлевских руководителей, в отношении которых действуют персональные санкции, дочь главы российского МИДа Сергея Лаврова. Помимо Екатерины Винокуровой (Лавровой), ограничения из нового пакета санкций распространяются и на дочерей президента РФ Владимира Путина — Екатерину Тихонову и Марию Воронцову. Об этом сообщается в обновленном санкционном списке.

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Британские активы, которые принадлежат упомянутым лицам, будут заморожены, более того, им запретят въезд на территорию Великобритании.

Власти Великобритании согласовали такие ограничения с представителями США. Эти слаженные действия стали очередным проявлением глобального единства в том, что касается мер против незаконного вторжения РФ в Украину.

Заявленная цель санкций — заставить Россию прекратить действия, направленные на дестабилизацию, подрыв и угрозу территориальной целостности, суверенитет и независимость Украины.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль признал Воронцову и Тихонову дочерьми Путина — хотя и косвенно, но это произошло впервые. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя новые персональные ограничения, отметил, что продолжающаяся линия на применение любых рестрикций в отношении членов семей, не нуждается в какой-либо оценке и говорит сама за себя.