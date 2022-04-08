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Світ Російсько-українська війна

Слідом за США: Великобританія наклала санкції на дочок Путіна

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Путін і Пєсков, санкції Великобританії,
Дмитро Пєсков і Володимир Путін

Передбачається, що майно Катерини Тихонової та Марії Воронцової буде заморожене, а в'їзд у країну їм заборонять. Крім того, обмеження також було накладено на дочку глави МЗС РФ Катерину Винокурову.

Міністерство закордонних справ Великої Британії включило до списку родичів кремлівських керівників, щодо яких діють персональні санкції, дочку глави російського МЗС Сергія Лаврова. Крім Катерини Винокурової (Лаврової), обмеження з нового пакету санкцій поширюються й на дочок президента РФ Володимира Путіна — Катерину Тихонову та Марію Воронцову. Про це повідомляється в оновленому списку санкцій.

Британські активи, які належать згаданим особам, будуть заморожені, крім того, їм заборонять в'їзд на територію Великої Британії.

Влада Великобританії погодила такі обмеження з представниками США. Ці злагоджені дії стали черговим проявом глобальної єдності щодо заходів проти незаконного вторгнення РФ в Україну.

Заявлена мета санкцій — змусити Росію припинити дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив і загрозу територіальній цілісності, суверенітет і незалежність України.

Раніше Фокус повідомляв, що Кремль визнав Воронцову та Тихонову дочками Путіна — хоч і побічно, але це сталося вперше. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи нові персональні обмеження, зазначив, що лінія, що триває, на застосування будь-яких рестрикцій щодо членів сімей, не потребує будь-якої оцінки та говорить сама за себе.