Слідом за США: Великобританія наклала санкції на дочок Путіна

Передбачається, що майно Катерини Тихонової та Марії Воронцової буде заморожене, а в'їзд у країну їм заборонять. Крім того, обмеження також було накладено на дочку глави МЗС РФ Катерину Винокурову.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Міністерство закордонних справ Великої Британії включило до списку родичів кремлівських керівників, щодо яких діють персональні санкції, дочку глави російського МЗС Сергія Лаврова. Крім Катерини Винокурової (Лаврової), обмеження з нового пакету санкцій поширюються й на дочок президента РФ Володимира Путіна — Катерину Тихонову та Марію Воронцову. Про це повідомляється в оновленому списку санкцій.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Британські активи, які належать згаданим особам, будуть заморожені, крім того, їм заборонять в'їзд на територію Великої Британії.

Влада Великобританії погодила такі обмеження з представниками США. Ці злагоджені дії стали черговим проявом глобальної єдності щодо заходів проти незаконного вторгнення РФ в Україну.

Заявлена мета санкцій — змусити Росію припинити дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив і загрозу територіальній цілісності, суверенітет і незалежність України.

Раніше Фокус повідомляв, що Кремль визнав Воронцову та Тихонову дочками Путіна — хоч і побічно, але це сталося вперше. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи нові персональні обмеження, зазначив, що лінія, що триває, на застосування будь-яких рестрикцій щодо членів сімей, не потребує будь-якої оцінки та говорить сама за себе.