ЄС може запровадити санкції проти Аліни Кабаєвої, — Bloomberg

У розпорядженні журналістів з'явився документ, згідно з яким колишня російська фігуристка має тісний зв'язок із президентом РФ Володимиром Путіним.

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Європейський союз запропонував запровадити санкції проти Аліни Кабаєвої, колишньої гімнастки, яка очолює Національну медіагрупу. Про це повідомляє Bloomberg. У розпорядженні журналістів опинився проєкт документа, в якому фігурує прізвище Кабаєва.

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Журналісти стверджують, що у них у розпорядженні опинився документ, згідно з яким Кабаєва має тісний зв'язок із Володимиром Путіним.

Список ще має бути схвалений європейськими урядами і може змінитись до того, як це відбудеться. Очікується, що посли ЄС зустрінуться у п'ятницю вранці, щоб обговорити і, можливо, схвалити шостий пакет санкцій, який також включає заходи щодо поетапної відмови від імпорту нафти до кінця року.

Що таке Національна Медіа Група?

Національна Медіа Група є холдинговою фірмою, яка володіє частками майже у всіх основних російських ЗМІ, які розповсюджують державну пропаганду. Аліна Кабаєва у цій компанії обіймає посаду голови ради директорів.

Раніше Фокус розповідав, що США та Великобританія наклали санкції на дочок Володимира Путіна. Вважається, що майно Катерини Тихонової та Марії Воронцової буде заморожене, а в'їзд до країни їм заборонять. Крім того, обмеження також наклали на дочку глави МЗС РФ Катерину Винокурову.