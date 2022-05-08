Разблокировать Мариуполь военным путем невозможно, - Зеленский

Для этого, по словам президента, необходимо тяжелое вооружение, которого нет у ВСУ.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что на данном этапе разблокировать Мариуполь военным путем невозможно, так как у ВСУ нет тяжелого вооружения. Об этом Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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"Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно сегодня", — цитирует Зеленского Укринформ, добавив, что его слова о деблокаде Мариуполя не мысли, а выводы руководства нашей армии.

Президент также отметил, что с завода "Азовсталь" удалось эвакуировать всех гражданских, при этом российские военные и политическое руководство РФ отказываются выпускать наших военных.

"Россия меняет военных только, если они пленные – на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ, который есть от русской федерации. Других ответов нет", — заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина вернет все свои временно захваченные территории, как только появится такая возможность с военной точки зрения.

Напомним, 8 мая в Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он посетил Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть, во что превратили город российские военные. Вместе с Владимиром Зеленским Трюдо принял участие в саммите "Большой семерки", по результатам которого Вашингтон обнародовал новый пакет антироссийских санкций. США запретили американским компаниям сотрудничать с телеканалами России, предоставлять россиянам бухгалтерские, трастовые и корпоративные услуги, а также консультационные услуги по вопросам управления, ограничили выдачу виз военным РФ и ввели санкции против 2,6 тысячи россиян и белорусов, а также заявили о прекращении импорта российской нефти и постепенном снижении зависимости от российской энергетики.

Как писал ранее Фокус, командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что блокады Мариуполя можно было избежать, если бы южная часть Украины стойко держала оборону.