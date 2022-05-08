Блокады Мариуполя можно было избежать - командир "Азова"

По словам командира "Азова" Дениса Прокопенко, южной части Украины нужно было крепче держать оборону.

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Блокады Мариуполя можно было избежать, если бы в других регионах южной части Украины было мощное сопротивление. Об этом заявил командир полка Нацгвардии "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) в интервью "Украинской правде". По словам военного, если бы все города, начиная с Геническа, Мелитополя и Бердянска, крепко держали оборону, противник не дошел бы за четыре дня из Крыма до Мариуполя.

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"Противника нужно было уничтожать еще на перешейке при выходе из Крыма под Геническом. В этом районе противник был крайне ограничен в маневре и имел только единственный маршрут выдвижения. Учитывая рельеф местности, противник был канализован", — отметил Прокопенко, добавив, что это было самое благоприятное место для уничтожения российских военных, но по какой-то причине это не было сделано.

Командир "Азова" подчеркнул, что враг фактически без сопротивления и боев преодолел достаточно большой километраж и маршем прошел из Крыма до западных окрестностей города Мариуполь.

По словам Прокопенко, если бы командир 36-й бригада морской пехоты принял другое решение, то вместе с "Азовом" могли бы еще долго держать оборону на правом берегу. Военный отметил, что для него действия 36-й бригады морской пехоты, большая часть которой оказалась в плену, "не поддаются никакому логическому объяснению".

Как писал ранее Фокус, 8 мая полк "Азов" дал пресс-конференцию из блокированного Мариуполя для украинских и зарубежных СМИ. Бойцы заявили, что смогли уничтожить 2,5 тысячи противников и ранить более 5 тысяч российских военных. По словам украинских защитников, правительству не удалось подготовить в достаточной степени оборону Мариуполь, так как многие представители власти саботировали оборону страны на протяжении последних нескольких лет.