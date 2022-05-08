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Военный Фокус Российско-украинская война

Блокады Мариуполя можно было избежать - командир "Азова"

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"Азов", Прокопенко
Фото: Скриншот | Командир полка "Азов" Денис Прокопенко объяснил, как можно было избежать блокады Мариуполя

По словам командира "Азова" Дениса Прокопенко, южной части Украины нужно было крепче держать оборону.

Блокады Мариуполя можно было избежать, если бы в других регионах южной части Украины было мощное сопротивление. Об этом заявил командир полка Нацгвардии "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) в интервью "Украинской правде". По словам военного, если бы все города, начиная с Геническа, Мелитополя и Бердянска, крепко держали оборону, противник не дошел бы за четыре дня из Крыма до Мариуполя.

"Противника нужно было уничтожать еще на перешейке при выходе из Крыма под Геническом. В этом районе противник был крайне ограничен в маневре и имел только единственный маршрут выдвижения. Учитывая рельеф местности, противник был канализован", — отметил Прокопенко, добавив, что это было самое благоприятное место для уничтожения российских военных, но по какой-то причине это не было сделано.

Командир "Азова" подчеркнул, что враг фактически без сопротивления и боев преодолел достаточно большой километраж и маршем прошел из Крыма до западных окрестностей города Мариуполь.

По словам Прокопенко, если бы командир 36-й бригада морской пехоты принял другое решение, то вместе с "Азовом" могли бы еще долго держать оборону на правом берегу. Военный отметил, что для него действия 36-й бригады морской пехоты, большая часть которой оказалась в плену, "не поддаются никакому логическому объяснению".

Как писал ранее Фокус, 8 мая полк "Азов" дал пресс-конференцию из блокированного Мариуполя для украинских и зарубежных СМИ. Бойцы заявили, что смогли уничтожить 2,5 тысячи противников и ранить более 5 тысяч российских военных. По словам украинских защитников, правительству не удалось подготовить в достаточной степени оборону Мариуполь, так как многие представители власти саботировали оборону страны на протяжении последних нескольких лет.