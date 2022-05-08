"Мы уничтожили уже 2,5 тыс. военных РФ": полк "Азов" дал пресс-конференцию из блокированного Мариуполя

Украинские бойцы заявили, что они смогли уничтожить 2,5 тысячи противников и ранить более 5 тысяч российских военных.

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8 мая представители полка "Азов", который продолжает оборону завода "Азовсталь" дали пресс-конференцию для украинских и зарубежных СМИ. На вопросы журналистов отвечали Святослав Паламарь, заместитель командира полка "Азов" и офицер управления разведки Илья Самойленко.

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По словам Паламаря, сейчас идут интенсивные обстрелы завода "Азовсталь" как авиацией противника, так и ствольной артиллерией, танками и минометами. Пехота ВС РФ пытается штурмовать завод.

"Только за ночь мы насчитали более 25 вылетов, в том числе трех стратегических бомбардировщиков", — сказал Паламарь.

"Захват Мариуполя идет уже 2,5 месяца. Такой осады в истории еще не было, и с таким количеством жертв. У нас есть задача защитить нашу страну", — сказал Самойленко.

"За три дня было эвакуировано несколько сотен гражданских с территории завода. Но мы не можем сказать, что эвакуировали всех. Во время так называемого режима тишины погибли трое украинских военных, шестеро раненых, за последние три дня", — сообщил Паламарь.

По словам Самойленко, правительству Украины не удалось защитить Мариуполь и подготовить его оборону. Он считает, что многие представители власти саботировали оборону Украины на протяжении последних нескольких лет.

Также офицер разведки сообщил о том, что за время обороны "Азовстали" украинским военным удалось уничтожить 2,5 тысячи военных РФ и ранить более 5 тысяч человек. Также наши бойцы уничтожили 60 танков и повредили тридцать.

"Но у нас нет никакой поддержки, ни с воздуха, ни с земли", — говорит Самойленко.

По его словам, только постоянное обучение и тренировки с 2014 года стали причиной того, что полк "Азов" до сих пор держит оборону. По словам офицера разведки, сдаться – это не выход, ведь Россия не заинтересована в том, чтобы украинские военные выжили.

"Политики сейчас пытаются договориться с этими животными, варварами — российской армией. Но они пришли уничтожать. Наша главная цель — уничтожить эту угрозу. Нам нужна поддержка всего мира. Потому что мы защищаем сейчас и его. Мы сражаемся за свободный мир. Потому что российские аппетиты только растут, и если они раздавят украинскую оборону, то пойдут дальше — в Польшу, в страны Балтии, возможно — еще дальше", — говорит Самойленко.

По словам Самойленко, лучшей поддержкой военным в Мариуполе могут стать правильные действия украинского военного командования по обороне юга Украины.

"Вы знаете, что станет большей поддержкой? Если наш главнокомандующий не допустит ошибок при обороне южных регионов. Я имею в виду Херсон, Бердянск, Мелитополь. Именно российская оккупация этих городов является сегодня основной проблемой для защитников Украины", — сказал Самойленко.

Фокус уже писал о том, что ВС РФ стягивают ракетные комплексы на север Крыма. На спутниковых снимках видно, что к границе с Херсонской областью свезли крупногабаритную технику.

Также Фокус писал о том, что ВСУ в районе Харькова могут выйти к российской границе в ближайшие дни или недели.