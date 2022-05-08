"Ми знищили вже 2,5 військових РФ": полк "Азов" дав пресконференцію з блокованого Маріуполя

Українські бійці заявили, що вони змогли знищити 2,5 тисячі супротивників і поранити понад 5 тисяч російських військових.

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8 травня представники полку "Азов", який продовжує оборону заводу "Азовсталь", дали пресконференцію для українських і зарубіжних ЗМІ. На запитання журналістів відповідали Святослав Паламар, заступник командира полку "Азов" та офіцер управління розвідки Ілля Самойленко.

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За словами Паламаря, зараз тривають інтенсивні обстріли заводу "Азовсталь" як авіацією супротивника, так і ствольною артилерією, танками та мінометами. Піхота ЗС РФ намагається штурмувати завод.

"Лише за ніч ми нарахували понад 25 вильотів, зокрема трьох стратегічних бомбардувальників", — сказав Паламар.

"Захоплення Маріуполя триває вже 2,5 місяці. Такої облоги в історії ще не було, і з такою кількістю жертв. Ми маємо завдання захистити нашу країну", — сказав Самойленко.

"За три дні було евакуйовано кілька сотень цивільних із території заводу. Але ми не можемо сказати, що евакуювали всіх. Під час так званого режиму тиші загинули троє українських військових, шестеро поранені, за останні три дні", — повідомив Паламар.

За словами Самойленка, уряду України не вдалося захистити Маріуполь і підготувати його оборону. Він вважає, що багато представників влади саботували оборону України протягом останніх кількох років.

Також офіцер розвідки повідомив про те, що за час оборони "Азовсталі" українським військовим вдалося знищити 2,5 тисячі військових РФ і поранити понад 5 тисяч осіб. Також наші бійці знищили 60 танків і пошкодили тридцять.

"Але в нас немає жодної підтримки, ні з повітря, ні із землі", — каже Самойленко.

За його словами, лише постійне навчання та тренування з 2014 року стали причиною того, що полк "Азов" досі тримає оборону. За словами офіцера розвідки, здатися — це не вихід, адже Росія не зацікавлена в тому, щоб українські військові вижили.

"Політики зараз намагаються домовитися з цими тваринами, варварами — російською армією. Але вони прийшли знищувати. Наша головна мета — знищити цю загрозу. Нам потрібна підтримка всього світу. Тому що ми захищаємо зараз і його. Ми боремося за вільний світ. Тому що російські апетити тільки зростають, і якщо вони роздавлять українську оборону, то підуть далі — до Польщі, до країн Балтії, можливо — ще далі", — каже Самойленко.

За словами Самойленка, найкращою підтримкою військовим у Маріуполі можуть стати правильні дії українського військового командування щодо оборони півдня України.

"Ви знаєте, що стане більшою підтримкою? Якщо наш головнокомандувач не припуститься помилок під час оборони південних регіонів. Я маю на увазі Херсон, Бердянськ, Мелітополь. Саме російська окупація цих міст є сьогодні основною проблемою для захисників України", — сказав Самойленко.

Фокус уже писав про те, що ЗС РФ стягують ракетні комплекси на північ Криму. На супутникових знімках видно, що до кордону з Херсонською областю звезли великогабаритну техніку.

Також Фокус писав про те, що ЗСУ в районі Харкова можуть вийти до російського кордону найближчими днями чи тижнями.