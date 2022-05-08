Росіяни стягують ракетні комплекси на північ Криму, – "Схеми"

На супутникових знімках видно, що до кордону з Херсонською областю звезли великогабаритну техніку. Це можуть бути РСЗВ "Смерч", комплекси С-300 або ОТРК "Іскандер".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У селі Філатівка, розташованого на півночі окупованого Криму на кордоні з Херсонською областю, супутник зафіксував стягування військової техніки ЗС РФ, повідомляє "Радіо Свобода".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Військові розмістили техніку на двох ділянках села. У травні одному з них кількість техніки значно збільшилася. Про це свідчить супутниковий знімок Planet Labs від 6 травня, який мають у своєму розпорядженні журналісти проєкту "Схеми". Вони звернулися до військового експерта із проханням проаналізувати знімок.

Експерт пояснив, що крім казарм, на території розташований склад паливно-мастильних матеріалів. Також на знімку видно близько 200 бойових броньованих машин різного типу та вантажних та командних автомобілів. Окремо розташована великогабаритна техніка, за словами експерта, це можуть бути зенітні та ракетні пересувні комплекси.

[ + – ] На супутникових знімках видно, що у Філатівку звезли багато техніки

"На вигляд можна сказати, що це один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів: ракетна система залпового вогню "Смерч", протиповітряний комплекс С-300 або оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", — розповів він.

Таку техніку можуть використовувати для обстрілу українських позицій.

На початку травня стало відомо про те, що Білорусь перекидає війська на кордон із Польщею та країнами Балтії.

Нагадаємо, у квітні в соціальних мережах з'явилося відео, на якому в районі селища Матвєєв Курган Ростовської області зняли довгу колону російської бронетехніки. За даними геолокації встановлено, що ця техніка прямує на північний захід у бік Донбасу.

Наприкінці квітня радник голови ОП України Олексій Арестович повідомив, що Україна отримує багато важкого озброєння від західних партнерів. Зокрема, це далекобійна артилерія та снаряди до таких систем. ЗСУ накопичуватимуть таке озброєння, якщо Росія вдасться до тактики позиційної війни.