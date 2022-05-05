Білорусь перекидає війська на кордон із Польщею та країнами Балтії (фото)

По території Білорусі помічено низку колон та ешелонів військової техніки, які рухалися у західному напрямку.

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Проєкт "Білоруські Гаюн" веде моніторинг військової активності білоруських військ. Виходячи з аналізу минулої доби, техніку перекидають до кордонів Польщі, Литви та Латвії.

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У низці білоруських міст зафіксовано перекидання БТРів, ЗРК С-300, БМП-2, танків і вантажівок. Такі колони були помічені у Вітебську, Бресті, Мінську, Слуцьку, Лунинці й інших дрібніших населених пунктах.

[ + – ] Карта військової активності ЗС Білорусі

Техніку перекидають як залізницею, так й автошляхами та літаками.

Напередодні в Білорусі оголосили про раптову перевірку військ сил реагування. Метою є оцінка готовності та здатності особового складу до оперативного реагування на можливе виникнення кризових ситуацій.

Не несе загрози Україні

У свіжому звіті розвідки Великобританії зазначається, що білоруські війська переміщуються з гарнізонів у поля для навчань, що відповідає сезонним нормам. Зазначається, що ЗС Білорусі завжди до травня приходить до кульмінації циклу зимових навчань.

Водночас в РФ спробують "роздути загрозу" цих навчань для України. Це необхідно, щоб скувати ЗСУ на півночі, не даючи їх використати на Донбасі.

"Поки що не очікується відхилення від нормальної діяльності, що може становити загрозу для союзників і партнерів", — резюмують у розвідці.

Нагадаємо, у Білорусі схвалили смертну кару за теракти. Влада країни вважає, що іноземні держави намагаються наростити градус терористичної загрози.

Також 4 травня була помічена військова техніка у прикордонному Бресті. Жителям міста, за словами мера, немає підстав для занепокоєння.