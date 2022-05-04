Армія Білорусі розпочала раптову перевірку сил реагування

Військові діятимуть на незнайомих ділянках місцевості, дорогами пройде безліч військової техніки. Але стверджується, що навчання не несуть загрози для сусідніх країн.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Керівництво білоруської армії вирішило провести екстрену перевірку боєздатності сили реагування. Очікуються марші військових підрозділів у певні райони та відпрацювання інших навчально-бойових завдань. Про це повідомляє пресслужба ЗС РБ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Заявлена мета такої перевірки — оцінити готовність особового складу до оперативного реагування на випадок надзвичайних і кризових ситуацій.

"Військові частини та підрозділи діятимуть на незнайомих ділянках місцевості в умовах обстановки, що швидко змінюється", — йдеться в повідомленні.

Очікується поступове нарощування військового контингенту, залученого до перевірки, щоб з'ясувати, наскільки ЗС Білорусі готові протистояти потенційним військовим загрозам і на землі, і в повітрі.

Перевірка буде комплексною. Особливу увагу збираються приділити системам, що забезпечують забезпечити необхідні умови для бойових військових підрозділів.

При цьому наголошується, що заходи не несуть у собі загрози ні для європейській спільноті в цілому, ні для сусідніх країн, а заплановані маневри називають найефективнішою формою навчання військ.

Через пересування значної кількості військової техніки, передбаченої планом перевірки, можуть виникнути труднощі на дорогах.

Раніше Фокус повідомляв, що, за заявами президента Білорусі Олександра Лукашенка, Білорусь готова допомагати РФ "у будь-який час у будь-яких напрямках". Також Лукашенко вважає, що до Союзної держави РФ і Білорусі можуть підключитися колишні республіки СРСР.