Армия Беларуси начала внезапную проверку сил реагирования

Военные будут действовать на незнакомых участках местности, по дорогам пройдет множество военной техники. Но, утверждается, что учения не несут угрозы для соседних стран.

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Руководство белорусской армии решило провести экстренную проверку боеготовности силы реагирования. Ожидаются марши воинских подразделений в определенные районы и отработка других учебно-боевых задачей. Об этом сообщает пресс-служба ВС РБ.

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Заявленная цель такой проверки — оценить готовность личного состава к оперативному реагированию на случай чрезвычайных и кризисных ситуаций.

"Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки", — говорится в сообщении.

Ожидается постепенное наращивание воинского контингента, привлеченного к проверке, чтобы выяснить, насколько ВС Беларуси готовы противостоять потенциальным военным угрозам и на земле, и в воздухе.

Проверка будет комплексной. Особое внимание собираются уделить обеспечивающим системам, которые призваны обеспечить необходимые условия для боевых воинских подразделений.

При этом отмечается, что проводимые мероприятия не несут в себе угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран. А планируемые маневры называют самой эффективной формой обучения войск.

Из-за передвижения значительного количества военной техники, предусмотренного планом проверки, могут возникнуть сложности на дорогах.

Ранее Фокус сообщал, что, по заявлениям президента Беларуси Александр Лукашенко, Беларусь готова помогать РФ "в любое время по любым направлениям". Также Лукашенко считает, что к Союзному государству РФ и Беларуси могут подключиться бывшие республики СССР.