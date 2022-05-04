Білоруська військова техніка рухається до прикордонного до Польщі Бреста — мера міста

За словами Олександра Рогачука, основна мета — перевірка армії Білорусі до оперативного реагування на кризові ситуації, а мешканцям міста немає приводів для занепокоєння.

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У білоруському місті Брест з'явиться військова техніка 4-5 травня через раптову перевірку сил реагування збройних сил Білорусі. Техніка рухатиметься у "райони виконання завдань". Про це заявив мер Бреста Олександр Рогачук у Telegram.

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За його словами, основна мета — перевірка готовності білоруської армії до оперативного реагування на кризові ситуації як на землі, так і в повітрі. Шевчук заявив, що мешканцям Бреста немає підстав для занепокоєння.

Крім того, мер білоруського міста заявив, що співробітники міського відділу з надзвичайних ситуацій проведуть навчання у Брестській міській лікарні. Вони залучають 4 спеціальні автомобілі.

Зазначимо, що Брест знаходиться на заході Білорусі прямо біля польського кордону.

Нагадаємо, 4 травня армія Білорусі розпочала раптову перевірку сил реагування. Білоруські військові діятимуть по незнайомих ділянках місцевості та пересуватимуться у містах країни. Проте у пресслужбі ЗС Білорусі заявили, що навчання не несуть загрози для інших країн.

Раніше, 18 квітня, держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович пригрозив Польщі, Латвії, Литві "відповіддю на агресію". За його словами, ці країни начебто планують вторгнення на білоруську територію. Вольфович заявив, що в разі нападу воєнні дії проходитимуть на території тих держав, які розв'яжуть "агресію проти Білорусі".