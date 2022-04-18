"Будуть вибухи та руйнування": у Білорусі почали погрожувати Литві, Польщі та Латвії

Держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович стверджує, що Польща, Литва та Латвія нібито можуть готуватися до розв'язання війни на білоруській території.

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Державний секретар Ради Безпеки Білорусі Олександр Вольфович пригрозив Польщі, Литві та Латвії "відповіддю на агресію". За його словами, у цих країнах збільшується кількість військових і озброєння, модернізується військова інфраструктура, бо вони нібито можуть готуватися розв'язати війну в Білорусі. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Білорусь 1".

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Білоруський чиновник заявив, що в разі нападу на країну воєнні дії проходитимуть на території тих держав, які "розв'яжуть агресію проти Білорусі". Тому на території Польщі, Литви та Латвії "теж будуть руйнування, загибель, вибухи".

"Думаю, простий народ, польський, литовський, бачить те, що відбувається сьогодні в Україні, які руйнування, яка трагедія, як гинуть прості люди на території України. Сподіваюся, він цього не захоче, бо не вийде так, що вони розв'яжуть агресію проти Білорусі, і воєнні дії проходитимуть лише в Білорусі. Ні, на їхній території теж будуть руйнування, загибель, вибухи", — сказав Вольфович.

Нагадаємо, 12 квітня білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що якби РФ спізнилася зі вторгненням в Україну, то по її території було б завдано удару. Він також звинуватив США в тому, що вони нібито підштовхують Польщу та Прибалтику до протистояння з Білоруссю.

Раніше, 24 березня, Лукашенко різко відреагував на пропозицію Польщі ввести миротворців західних країн в Україну. Він заявив, що такі дії "шалених поляків" призведуть до 3-ої світової війни.