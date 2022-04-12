"Психологічна операція англійців": Лукашенко та Путін обговорили трагедію у Бучі (відео)

Під час виступу Лукашенко заявив, що якщо комусь потрібні "адреси, паролі, явки" — то їх нібито може надати ФСБ Росії.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що обговорив із російським президентом Володимиром Путіним війну в Україні, зокрема трагедію у Бучі. Він назвав події "психологічною операцією англійців". Таку заяву лідер Білорусі зробив під час брифінгу після 3-х годинних переговорів із президентом РФ.

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"Якщо вам комусь потрібні адреси, паролі, явки, адреси автомобілів, марки, на яких приїхали в Бучу та як це робили, то ФСБ Росії може надати ці матеріали. Якщо ні, то ми можемо в цьому плані допомогти", — сказав він.

Крім того, Лукашенко стверджує, що якби РФ спізнилася із вторгненням в Україну, то по російській території було б завдано удару.

"Якби тільки з військовою операцією Росія хоч трохи запізнилася, то по території Росії готувалися завдати, як вони вважали, нищівного удару, і по сусідніх областях. Що це можливо, ми сьогодні в цьому чітко переконалися", — заявив президент Білорусі.

Олександр Лукашенко також звинуватив США в тому, що вони нібито підштовхують Польщу та Прибалтику до протистояння з Білоруссю. Він додав, що Білорусь із Росією має спільну армію, тому країна також бере участь у війні проти України, а її функції — "щоб ніхто не стріляв у спину російській людині".

Нагадаємо, 3 квітня після звільнення міста Буча від російської армії було знайдено масові вбивства мирних жителів. У місті знайшли братську могилу, де було поховано приблизно 300 людей. Крім того, на вулицях міста було розкидано тіла померлих.

4 квітня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відкинув звинувачення вбивств українців. За його словами, Кремль не може довіряти матеріалам із Бучі, оскільки в них "виявлено ознаки фейків і відеопідробок".

5 квітня українські розвідники розповіли, що Росія знову закине в Україну всіх причетних військових до різанини в Бучі. Мета швидкого повернення російських солдат — "швидка утилізація непотрібних свідків".