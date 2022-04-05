РФ знову закине в Україну військових, причетних до різанини в Бучі, — розвідка

Мета швидкого повернення, за даними ГУР Міноборони, 64-ї бригади в дію — "швидка утилізація непотрібних свідків".

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Російське командування не проводитиме ротацію особового складу 64-ї мотострілецької бригади, яка чинила масові вбивства в Бучі. Тож їх повернуть на територію України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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За даними розвідки, 64 бригаду зараз вивели в Білорусь. Нині вони перебувають у Мозирі. Очікується їхнє відправлення в Білгород до 6 квітня. Там вони матимуть 12 вихідних, після чого військових, орієнтовно, перекинуть на харківський напрямок. У розвідці зазначають, що зазвичай підрозділи ЗС РФ мають більше часу на відновлення та відпочинок.

Виходячи з цього, очікується, що на 64-у бригаду чекають "спецзавдання". Першим завданням буде залякування мешканців українських населених пунктів. Тому в розвідці не виключають повторення воєнних злочинів як у Бучі, але вже в інших містах.

Мета швидкого повернення бригади в дію — "швидка утилізація непотрібних свідків". Військових злочинців перекинуть у такі ділянки фронту, де вони не мають шансів залишитися живими, щоб вони не змогли свідчити на суді.

Розвідники зазначають, що особовий склад підрозділу через резонанс у Бучі масово пручається поверненню в Україну. Проте командування РФ ігнорує рапорти на звільнення, а також погрожує трибуналом.

Супутникові знімки показали, що тіла загиблих людей на вулицях Бучі пролежали кілька тижнів.

3 квітня, після того, як українські військові зайшли в Бучу, з'ясувалося, що російська армія масово вбивала мирних жителів. Мер міста Анатолій Федорук розповів, що в місті виявили братську могилу, де було поховано близько 300 людей. Багато хто з убитих був із зв'язаними руками.

У Міноброні РФ заявляють, що вся інформація про вбивство людей – провокація.