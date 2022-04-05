Тіла загиблих на вулицях Бучі пролежали кілька тижнів — супутникові знімки

Супутникові кадри доводять, що скоєні злочини відбувалися під час російської окупації міста.

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Судячи із супутникових знімків, зроблених технологічною компанією "Maxar technologies", багато мирних жителів Бучі було вбито понад 3 тижні тому, коли місто було під окупацією російських військових. На відео, яке зняв член місцевої ради 2 квітня, видно безліч тіл на вулиці Яблонській у Бучі. Супутникові знімки показують, що принаймні 11 із них перебували на вулиці з 11 березня. Про це повідомляє американське видання The New York Times, проаналізувавши надані журналістам супутникові кадри.

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Журналісти зазначають, що на кадрах видно темні об'єкти, які з'являлися на вулиці Яблонській у період із 9 по 11 березня. Вони з'являються точно в тому самому положенні, в якому тіло було виявлено після того, як українські військові звільнили Бучу. Подальший аналіз показує, що об'єкти залишалися в такому положенні понад три тижні.

[ + – ] Вулиця Яблонська 28 лютого [ + – ] Вулиця Яблонська 11 березня

На другому відео, знятому на вулиці Яблонській, видно ще три тіла. Один із загиблих лежить поруч із велосипедом, інший — біля кинутої машини. На супутникових знімках видно, що кинуті машини і труп, який лежить поруч, з'являються між 20 і 21 березня.

Нагадаємо, 3 квітня, після того, як українські військові звільнили Бучу, з'ясувалося, що російська армія масово вбивала мирних жителів. Мер міста Анатолій Федорук розповів, що в місті виявили братську могилу, де було поховано майже 300 людей. Багато загиблих також лежали вздовж вулиць, деякі з них були із зав'язаними руками.

У Міноборони Росії провину своєї армії заперечують та назвали інформацію про загиблих провокацією. У російському оборонному відомстві заявили, що жоден мирний житель не постраждав за час, коли місто контролювала їхня армія. 4 квітня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кадри з Бучі мають "ознаки фейків і відеопідробок", а глава російського МЗС Сергій Лавров назвав те, що сталося, "організованою постановою". Росія хоче, щоб це питання винесли на обговорення до Ради безпеки ООН.

4 квітня місто відвідав український президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Росія скоїла воєнні злочини та геноцид в Україні. Напередодні президент назвав винних у різанині військових Росії "ублюдками та катами".