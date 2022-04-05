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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Тіла загиблих на вулицях Бучі пролежали кілька тижнів — супутникові знімки

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Фото: The New York Times

Супутникові кадри доводять, що скоєні злочини відбувалися під час російської окупації міста.

Судячи із супутникових знімків, зроблених технологічною компанією "Maxar technologies", багато мирних жителів Бучі було вбито понад 3 тижні тому, коли місто було під окупацією російських військових. На відео, яке зняв член місцевої ради 2 квітня, видно безліч тіл на вулиці Яблонській у Бучі. Супутникові знімки показують, що принаймні 11 із них перебували на вулиці з 11 березня. Про це повідомляє американське видання The New York Times, проаналізувавши надані журналістам супутникові кадри.

Журналісти зазначають, що на кадрах видно темні об'єкти, які з'являлися на вулиці Яблонській у період із 9 по 11 березня. Вони з'являються точно в тому самому положенні, в якому тіло було виявлено після того, як українські військові звільнили Бучу. Подальший аналіз показує, що об'єкти залишалися в такому положенні понад три тижні.

Вулиця Яблонська 28 лютого
Вулиця Яблонська 28 лютого
Вулиця Яблонська 11 березня
Вулиця Яблонська 11 березня
Вулиця Яблонська 28 лютого
Вулиця Яблонська 11 березня

На другому відео, знятому на вулиці Яблонській, видно ще три тіла. Один із загиблих лежить поруч із велосипедом, інший — біля кинутої машини. На супутникових знімках видно, що кинуті машини і труп, який лежить поруч, з'являються між 20 і 21 березня.

Нагадаємо, 3 квітня, після того, як українські військові звільнили Бучу, з'ясувалося, що російська армія масово вбивала мирних жителів. Мер міста Анатолій Федорук розповів, що в місті виявили братську могилу, де було поховано майже 300 людей. Багато загиблих також лежали вздовж вулиць, деякі з них були із зав'язаними руками.

У Міноборони Росії провину своєї армії заперечують та назвали інформацію про загиблих провокацією. У російському оборонному відомстві заявили, що жоден мирний житель не постраждав за час, коли місто контролювала їхня армія. 4 квітня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кадри з Бучі мають "ознаки фейків і відеопідробок", а глава російського МЗС Сергій Лавров назвав те, що сталося, "організованою постановою". Росія хоче, щоб це питання винесли на обговорення до Ради безпеки ООН.

4 квітня місто відвідав український президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Росія скоїла воєнні злочини та геноцид в Україні. Напередодні президент назвав винних у різанині військових Росії "ублюдками та катами".