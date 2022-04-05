Тела погибших на улицах Бучи пролежали несколько недель, — спутниковые снимки

Спутниковые кадры доказывают, что совершенные преступления происходили в период российской оккупации города.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Судя по спутниковым снимкам, сделанным технологической компанией "Maxar technologies", многие мирные жители Бучи были убиты более 3 недель назад, когда город был под оккупацией российских военных. На видео, которое снял член местного совета 2 апреля, видно множество тел на улице Яблонской в ​​Буче. Спутниковые снимки показывают, что по крайней мере 11 из них находились на улице с 11 марта. Об этом сообщает американское издание "The New York Times", проанализировав предоставленные журналистам спутниковые кадры.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Журналисты отмечают, что на кадрах видны темные объекты, которые появлялись на улице Яблонской в ​​период с 9 по 11 марта. Они появляются точно в том же положении, в котором тела были обнаружены после того, как украинские военные освободили Бучу. Дальнейший анализ показывает, что объекты оставались в таком положении более трех недель.

[ + – ] Улица Яблонская 28 февраля [ + – ] Улица Яблонская 11 марта

На втором видео, снятом на улице Яблонской, видны еще три тела. Один из погибших лежит рядом с велосипедом, другой — возле брошенной машины. На спутниковых снимках видно, что брошенные машины и лежащий рядом труп появляются между 20 и 21 марта.

Напомним, 3 апреля, после того как украинские военные освободили Бучу, выяснилось, что российская армия массово убивала мирных жителей. Мэр города Анатолий Федорук рассказал, что в городе обнаружили братскую могилу, где были похоронены около 300 людей. Многие погибшие также лежали вдоль улиц, некоторые из были с завязанными руками.

В Минобороны России вину своей армии отрицают и назвали информацию о погибших провокацией. В российском оборонном ведомстве заявили, что ни один мирный житель не пострадал за время, когда город контролировала их армия. 4 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что кадры из Бучи имеют "признаки фейков и видеоподлогов", а глава российского МИД Сергей Лавров назвал произошедшее "организованной постановой". Россия хочет, чтобы этот вопрос вынесли на обсуждение в совет безопасности ООН.

4 апреля город посетил украинский президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине. Накануне президент назвал виновных в резне военных России "ублюдками и палачами".