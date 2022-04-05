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Военный Фокус Российско-украинская война

Тела погибших на улицах Бучи пролежали несколько недель, — спутниковые снимки

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Фото: The New York Times

Спутниковые кадры доказывают, что совершенные преступления происходили в период российской оккупации города.

Судя по спутниковым снимкам, сделанным технологической компанией "Maxar technologies", многие мирные жители Бучи были убиты более 3 недель назад, когда город был под оккупацией российских военных. На видео, которое снял член местного совета 2 апреля, видно множество тел на улице Яблонской в ​​Буче. Спутниковые снимки показывают, что по крайней мере 11 из них находились на улице с 11 марта. Об этом сообщает американское издание "The New York Times", проанализировав предоставленные журналистам спутниковые кадры.

Журналисты отмечают, что на кадрах видны темные объекты, которые появлялись на улице Яблонской в ​​период с 9 по 11 марта. Они появляются точно в том же положении, в котором тела были обнаружены после того, как украинские военные освободили Бучу. Дальнейший анализ показывает, что объекты оставались в таком положении более трех недель.

Улица Яблонская 28 февраля
Улица Яблонская 28 февраля
Улица Яблонская 11 марта
Улица Яблонская 11 марта
Улица Яблонская 28 февраля
Улица Яблонская 11 марта

На втором видео, снятом на улице Яблонской, видны еще три тела. Один из погибших лежит рядом с велосипедом, другой — возле брошенной машины. На спутниковых снимках видно, что брошенные машины и лежащий рядом труп появляются между 20 и 21 марта.

Напомним, 3 апреля, после того как украинские военные освободили Бучу, выяснилось, что российская армия массово убивала мирных жителей. Мэр города Анатолий Федорук рассказал, что в городе обнаружили братскую могилу, где были похоронены около 300 людей. Многие погибшие также лежали вдоль улиц, некоторые из были с завязанными руками.

В Минобороны России вину своей армии отрицают и назвали информацию о погибших провокацией. В российском оборонном ведомстве заявили, что ни один мирный житель не пострадал за время, когда город контролировала их армия. 4 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что кадры из Бучи имеют "признаки фейков и видеоподлогов", а глава российского МИД Сергей Лавров назвал произошедшее "организованной постановой". Россия хочет, чтобы этот вопрос вынесли на обсуждение в совет безопасности ООН.

4 апреля город посетил украинский президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине. Накануне президент назвал виновных в резне военных России "ублюдками и палачами".