Братская могила и тела убитых на дорогах. Что оставили после себя военные РФ в Буче (фото, видео)

Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что некоторым убитым было всего 14 лет. Оккупанты связывали им руки и расстреливали безоружных в затылок.

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В городе Буча Киевской области нашли братскую могилу, в которой похоронили около 300 человек. Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук агентству AFP.

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По его словам, город cильно разрушен, а улицы буквально усеяны трупами. Некоторые из тел были с завязанными руками.

Федорук сказал, что некоторым погибшим было всего 14 лет, их расстреливали в затылок. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк добавил, что оккупанты убивали многих безоружных мужчин, которые не были военными.

"У них не было оружия, они не представляли угрозы. Сколько еще таких случаев происходит прямо сейчас на оккупированных территориях?" – спросил он.

Украинский фотограф Михаил Палинчак опубликовал фотографию, снятую в 20 км от Киева, на которой видны на обочине дороги тела трех человек: мужчины и двух обнаженных женщин. Он добавил, что их хотели сжечь на обочине.

Нардеп Алексей Гончаренко показал видео с места происшествия и объяснил, что убитые ехали в машине, а ВС РФ их расстреляли.

Военные преступления РФ – британцы шокированы

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс была шокирована увиденными зверствами в Буче и других городах Украины.

"Сообщения о нападениях на невинных мирных жителей отвратительны. Великобритания работает с партнерами над сбором доказательств по расследованию военных преступлений. Виновных привлекут к ответственности", — отметила министр.

Глава Макаровской поселковой общины Вадим Токарь сообщил об убийстве старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа Игоря. Захватчики взяли их в плен 10 дней назад.

Дмитрий Комаров в Буче – люди плачут при виде хлеба

После освобождения Киевской области от оккупантов украинский ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров заехал в Бучу в первой колонне патрульной полиции и в репортаже рассказал, как люди плачут при виде хлеба.

"Вы не поверите, люди плачут при виде хлеба. Месяц не видели хлеба", — добавил ведущий.

Журналист видел огромное количество мертвых гражданских на дорогах Бучи.

"Что сказать. Бедные люди, молодые, пожилые. Они навсегда остались на улицах родного города, очень много трупов", — прокомментировал он последствия войны.

Один из военных сказал ведущему, что всех мужчин в городе, оказывавших сопротивление, войска РФ пытались расстрелять. Комаров показал командный пункт ВСУ и добавил, что в городе много мин. Последствия боевых действий устраняют полиция и саперы.

Министерство обороны Украины 2 апреля сообщило о полном освобождении Киевской области от армии РФ. Украинские военные предупредили, что пока рано говорить о возвращении в освобожденные Ирпень, Бучу и Гостомель.

В освобожденных районах Киевской области действует комендантский час до 7:00 утра 5 апреля из-за разминирования территории.