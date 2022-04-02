Вся Киевская область освобождена, - замминистра обороны Анна Маляр

Анна Маляр, замминистра обороны заявила об освобождении Бучи, Ирпеня, Гостомеля и вообще "всей Киевской области"

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о полном освобождении Киевской области от российских оккупантов. Пост об этом появился в Facebook Маляр.

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"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область – освобождены от захватчика", – написала замминистра.

[ + – ] Пост Анны Маляр Фото: Скриншот

В то же время глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил, что пока рано говорить о возвращении жителей в освобожденные Ирпень, Бучу и Гостомель, которые постоянно подвергались обстрелам и где ВС РФ расстреливали дома мирных жителей.

[ + – ] Первые фото из освобожденной Бучи Фото: Telegram BUCHA live [ + – ] Первые фото из освобожденной Бучи Фото: Telegram BUCHA live

"Продолжаются мероприятия по очистке нашими силами обороны. Также проводится разминирование силами ГСЧС как в самом городе, так и на подъездах. Только когда пройдут все запланированные этапы операции по зачистке, разминированию, проверке полицией жилых комплексов, можно будет говорить о возвращении жителей в Ирпень и другие освобожденные населенные пункты. Об этом мы сообщим по всем официальным источникам каждому из вас", — отмечал глава Киевской ОВА.

Украинские военные сейчас зашли в эти населенные пункты и сообщают об огромном количестве мин и растяжек, которые расставлены даже на детских площадках.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Комаров, который зашел в освобожденную от оккупантов Бучу вместе с украинскими военными.

"Мы зашли в передовой группе. Вот здесь был командный пункт российской армии, они поставили стульчик и заходили через окно. 90 процентов, что дверь заминирована. Заминированы детские площадки", — рассказал он.

[ + – ] Видео из освобожденной Бучи

Также Комаров сообщил, что в Буче очень много тел убитых мирных жителей лежат просто на улицах.

"Мы ехали, видели множество мирных жителей мертвых на дорогах. Молодые, пожилые. Видно, что люди ехали на велосипеде, происходила детонация и они навсегда остались на улицах родного города. Это слезы и боль. Очень много трупов в городе. Я видел, где-то в километре отсюда лежат тела молодых парней. У них связаны руки и прострелена голова. Одет капюшон или шапка. Это совпадает с тем, что мне рассказывали — уничтожали мужское население 18−60. Всех молодых, здоровых просто расстреливали", — рассказал журналист.