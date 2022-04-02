Уся Київська область звільнена, — заступниця міністра оборони Ганна Маляр

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони заявила про звільнення Бучі, Ірпеня, Гостомеля та взагалі "всієї Київської області".

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Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про повне звільнення Київської області від російських окупантів. Допис про це з'явився у Facebook Маляр.

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"Ірпінь, Буча, Гостомель і вся Київська область — звільнені від загарбника", — написала заступниця міністра.

[ + – ] Допис Ганни Маляр Фото: Скриншот

Водночас голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що поки рано говорити про повернення жителів у звільнені Ірпінь, Бучу та Гостомель, які постійно зазнавали обстрілів і де ЗС РФ розстрілювали будинки мирних жителів.

[ + – ] Перші фото зі звільненої Бучі Фото: Telegram BUCHA live [ + – ] Перші фото зі звільненої Бучі Фото: Telegram BUCHA live

"Продовжуються заходи з очищення нашими силами оборони. Також проводиться розмінування силами ДСНС як у самому місті, так і на під'їздах. Тільки коли пройдуть усі заплановані етапи операції із зачистки, розмінування, перевірки поліцією житлових комплексів, можна буде говорити про повернення мешканців в Ірпінь та інші звільнені населені пункти. Про це ми повідомимо за всіма офіційними джерелами кожному з вас", — зазначав голова Київської ОВА.

Українські військові зараз зайшли в ці населені пункти і повідомляють про величезну кількість мін і розтяжок, які розставлені навіть на дитячих майданчиках.

Про це повідомив журналіст Дмитро Комаров, який зайшов у звільнену від окупантів Бучу разом з українськими військовими.

"Ми зайшли в передовій групі. Ось тут був командний пункт російської армії, вони поставили стільчик і заходили через вікно. 90 відсотків, що двері заміновані. Заміновані дитячі майданчики", — розповів він.

[ + – ] Відео зі звільненої Бучі

Також Комаров повідомив, що в Бучі дуже багато тіл убитих мирних жителів лежать просто на вулицях.

"Ми їхали, бачили безліч мирних жителів мертвих на дорогах. Молоді, літні. Видно, що люди їхали на велосипеді, відбувалася детонація і вони назавжди залишилися на вулицях рідного міста. Це сльози та біль. Дуже багато трупів у місті. Я бачив, десь у кілометрі звідси лежать тіла молодих хлопців. У них зв'язані руки та прострілена голова. Одягнений капюшон або шапка. Це збігається з тим, що мені розповідали — знищували чоловіче населення 18-60. Усіх молодих, здорових просто розстрілювали", — розповів журналіст.