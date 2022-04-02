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Воєнний фокус

Уся Київська область звільнена, — заступниця міністра оборони Ганна Маляр

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буча, київська область, війна в Україні, визволення бучі
Фото: Telegram BUCHA live | Перші фото зі звільненої Бучі

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони заявила про звільнення Бучі, Ірпеня, Гостомеля та взагалі "всієї Київської області".

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про повне звільнення Київської області від російських окупантів. Допис про це з'явився у Facebook Маляр.

"Ірпінь, Буча, Гостомель і вся Київська область — звільнені від загарбника", — написала заступниця міністра.

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Допис Ганни Маляр
Фото: Скриншот

Водночас голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що поки рано говорити про повернення жителів у звільнені Ірпінь, Бучу та Гостомель, які постійно зазнавали обстрілів і де ЗС РФ розстрілювали будинки мирних жителів.

буча, визволення хмари, київська область, війна в Україні
Перші фото зі звільненої Бучі
Фото: Telegram BUCHA live
буча, визволення хмари, київська область, війна в Україні
Перші фото зі звільненої Бучі
Фото: Telegram BUCHA live

"Продовжуються заходи з очищення нашими силами оборони. Також проводиться розмінування силами ДСНС як у самому місті, так і на під'їздах. Тільки коли пройдуть усі заплановані етапи операції із зачистки, розмінування, перевірки поліцією житлових комплексів, можна буде говорити про повернення мешканців в Ірпінь та інші звільнені населені пункти. Про це ми повідомимо за всіма офіційними джерелами кожному з вас", — зазначав голова Київської ОВА.

Українські військові зараз зайшли в ці населені пункти і повідомляють про величезну кількість мін і розтяжок, які розставлені навіть на дитячих майданчиках.

Про це повідомив журналіст Дмитро Комаров, який зайшов у звільнену від окупантів Бучу разом з українськими військовими.

"Ми зайшли в передовій групі. Ось тут був командний пункт російської армії, вони поставили стільчик і заходили через вікно. 90 відсотків, що двері заміновані. Заміновані дитячі майданчики", — розповів він.

Відео зі звільненої Бучі

Також Комаров повідомив, що в Бучі дуже багато тіл убитих мирних жителів лежать просто на вулицях.

"Ми їхали, бачили безліч мирних жителів мертвих на дорогах. Молоді, літні. Видно, що люди їхали на велосипеді, відбувалася детонація і вони назавжди залишилися на вулицях рідного міста. Це сльози та біль. Дуже багато трупів у місті. Я бачив, десь у кілометрі звідси лежать тіла молодих хлопців. У них зв'язані руки та прострілена голова. Одягнений капюшон або шапка. Це збігається з тим, що мені розповідали — знищували чоловіче населення 18-60. Усіх молодих, здорових просто розстрілювали", — розповів журналіст.