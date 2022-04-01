В освобожденных районах Киевской области комендантский час продлится до 5 апреля, — нардеп

По информации народной депутатки Ольги Василевской-Смаглюк, в эти дни наши войска будут проводить разминирование территорий.

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В освобожденных районах Киевской области будет действовать комендантский час до 7:00 утра 5 апреля. Это связано с тем, что вооруженные силы Украины будут проводить разминирование территорий. Об этом сообщила народная депутатка от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в Facebook.

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По ее словам, по освобожденной местности запрещено передвигаться, пока не будет информации от украинских военных. Однако фуры с гуманитарной помощью будут пропускать. Сейчас в освобожденных населенных пунктах идет работа над восстановлением связи и электричества.

"Максимально распространитесь среди ваших родных и знакомых. Будьте осторожны и берегите себя! Пожалуйста, потерпите. Как только разрешат передвижение, мы обязательно сообщим", — написала народная депутатка.

Напомним, 1 апреля группировка войск "Юг" рассказала, что украинским военным удалось освободить десятки населенных пунктов за несколько дней в Киевской, Черниговской и Херсонской областях. Благодаря действиям ВСУ местные жители смогут получать гуманитарную помощь.

Также известно, что 1 апреля украинские защитники вошли в поселок Иванков. Там с 3 марта не было мобильной связи и интернета. Мэр Бучи Анатолий Федорук также подтвердил, что 31 марта украинские военные освободили город.