У звільнених районах Київської області комендантська година триватиме до 5 квітня, — нардеп.

За інформацією народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, цими днями наші війська проводитимуть розмінування територій.

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У звільнених районах Київської області діятиме комендантська година до 7:00 ранку 5 квітня. Це пов'язано з тим, що збройні сили України будуть проводити розмінування територій. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у Facebook.

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За її словами, звільненою місцевістю заборонено пересуватися, доки не буде інформації від українських військових. Проте фури з гуманітарною допомогою пропускатимуть. Наразі у звільнених населених пунктах триває робота над відновленням зв'язку та електрики.

"Максимально поширитеся серед ваших рідних та знайомих. Будьте обережні та бережіть себе! Будь ласка, потерпіть. Як тільки дозволять пересування, ми обов'язково повідомимо", — написала народна депутатка.

Нагадаємо, 1 квітня угруповання військ "Південь" розповіло, що українським військовим вдалося звільнити десятки населених пунктів за кілька днів у Київській, Чернігівській та Херсонській областях. Завдяки діям ЗСУ місцеві жителі зможуть отримувати гуманітарну допомогу.

Також відомо, що 1 квітня українські захисники увійшли до селища Іванків. Там з 3 березня не було мобільного зв'язку та інтернету. Мер Бучі Анатолій Федорук також підтвердив, що 31 березня українські військові звільнили місто.