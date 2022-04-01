Українські військові звільнили Іванків на Київщині, — ЗМІ (карта)

Якщо Генштаб підтвердить звільнення селища, приблизно 15 000 військових РФ ризикують опинитися в оточенні з єдиним виходом через понтонну переправу.

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Збройні сили України звільнили селище Іванків на північ від Києва. Про це повідомляє співробітник телеканалу "Україна 24" Богдан Амінов у Facebook.

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Заявляється, що ЗСУ взяли під контроль населений пункт Іванків. Він був під окупацією російських військ із перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. А з 4 березня у селищі не було інтернету та мобільного зв'язку.

Якщо інформацію офіційно підтвердять у ЗСУ, то російські війська ризикують опинитися в оточенні. У ЗС РФ буде лише один вихід із котла — понтонна переправа в Оран. Як зазначає оглядач Tomi T у Твіттері, в оточенні може бути 12 000 військових. Однієї переправи буде недостатньо, щоб бігти на північ. Тому багатьом доведеться здатися.

[ + – ] Оточення військ РФ

[ + – ] Оточення армії РФ

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Лукашівку та Слободу на Чернігівщині. Також 31 березня було звільнено ще 3 села на Херсонщині.