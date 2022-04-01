Українські військові звільнили Іванків на Київщині, — ЗМІ (карта)
Якщо Генштаб підтвердить звільнення селища, приблизно 15 000 військових РФ ризикують опинитися в оточенні з єдиним виходом через понтонну переправу.
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Збройні сили України звільнили селище Іванків на північ від Києва. Про це повідомляє співробітник телеканалу "Україна 24" Богдан Амінов у Facebook.
Заявляється, що ЗСУ взяли під контроль населений пункт Іванків. Він був під окупацією російських військ із перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. А з 4 березня у селищі не було інтернету та мобільного зв'язку.
Якщо інформацію офіційно підтвердять у ЗСУ, то російські війська ризикують опинитися в оточенні. У ЗС РФ буде лише один вихід із котла — понтонна переправа в Оран. Як зазначає оглядач Tomi T у Твіттері, в оточенні може бути 12 000 військових. Однієї переправи буде недостатньо, щоб бігти на північ. Тому багатьом доведеться здатися.
Нагадаємо, ЗСУ звільнили Лукашівку та Слободу на Чернігівщині. Також 31 березня було звільнено ще 3 села на Херсонщині.