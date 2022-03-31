ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині: звільнено ще 3 села (фото)

Російських військових відкинуто ще далі від Кривого Рогу. ЗСУ продовжує просування у бік Херсона.

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Збройні сили України продовжують заходи щодо контратаки позицій ворога в Херсонській області. Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Facebook.

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За словами Лукашука, ЗСУ звільнили:

Орлове;

Заградівка;

Кочубеївка.

Усі три населені пункти знаходяться на відстані майже 50 км від Кривого Рогу. Також він заявив, що ніч на Дніпропетровщині минула спокійно.

[ + – ] Сині автомати на карті позначають звільнені території Херсонщини

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти намагаються активізувати свої дії щодо створення на території Херсонської області "республіки". Для цього задіяли співробітників ФСБ, 652-у групу інформаційно-психологічних операцій та офіцерів із 12-го головного управління Генштабу РФ.

Вони покликані туди для проведення "роз'яснювальних робіт" із місцевим населенням і представниками самоврядування. Для цього знімаються сюжети із підставними особами.

Нагадаємо, 29 березня глава ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що ЗСУ відкинули ворожі війська від міста на 40-60 км. Нині найзагрозливіша ситуація на сході України. Глава Міноборони РФ заявив, що війська зосередяться на захопленні Донбасу.