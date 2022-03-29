Шойгу оголосив, що війська РФ наразі сконцентруються на захопленні Донбасу (відео)

Міністр оборони Росії запевнив, що "основні завдання першого етапу операції" виконані, а українським військам "завдано суттєвої шкоди".

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про виконання завдань першого етапу "спеціальної військової операції" (війни — ред.) в Україні й тепер, за його словами, війська держави-агресора можуть сконцентруватися на "досягненні головної мети" — "визволенні Донбасу". Про це глава оборонного відомства Росії заявив у процесі селекторної наради у вівторок, 29 березня.

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"Загалом основні завдання першого етапу операції виконані. Істотно знижено бойовий потенціал українських Збройних сил, що дозволяє зосередити основну увагу й основні зусилля на досягненні головної мети — звільненні Донбасу", — сказав Шойгу.

За словами міністра оборони РФ, Збройним силам України "завдано істотної шкоди". Шойгу в процесі виступу також стверджував, що всі з'єднання українських сухопутних і десантно-штурмових військ зазнали "значних втрат". Водночас, про втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну міністр не повідомив.

"Російські збройні сили продовжать спеціальну військову операцію до досягнення поставленої мети", — запевнив Шойгу.

Тим часом, за даними Генерального штабу Збройних сил України, війська РФ у процесі повномасштабної війни втратили 17 200 солдат, 597 танків, 1 710 бойових броньованих машин, а також десятки й сотні одиниць іншої техніки. Водночас Міноборони РФ 25 березня повідомило, що втрати особового складу військ РФ склали 1 351 убитими та 3 825 пораненими.

Загальні бойові втрати враховують убитих, поранених, полонених і зниклих безвісти. Виходячи з досвіду Другої Карабахської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно в 2-3 рази.

Зазначимо, що це перша за довгий час повноцінна поява Шойгу на публіці. Міністр був відсутній в інформаційному просторі майже два тижні — з 11 по 24 березня. Потім російські журналісти розповсюдили відео, зняте в кабінеті президента Росії Володимира Путіна під час засідання Ради безпеки, яке проводилось у дистанційному режимі. На ньому показаний екран, на якому в якийсь момент з'являється Шойгу.

Нагадаємо, раніше Пентагон повідомив, що Росія намагається переоцінити свої дії та сконцентруватися на Донбасі з трьох причин, серед яких спроба оточити ЗСУ на сході країни.

Тим часом сьогодні, 29 березня, у Стамбулі відбувається черговий раунд переговорів української та російської делегацій щодо повномасштабної війни. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк уже охарактеризував переговорний процес як "важкий".