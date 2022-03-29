Пошук важелів впливу: у Пентагоні пояснили, чому ЗС РФ зосередилися на Донбасі

У відомстві виділяють три можливі причини, серед яких загальна зміна стратегії ЗС РФ у вторгненні.

Останні маневри армії РФ на сході України свідчать про зміну пріоритетів країни-агресора. Захоплення Донецької та Луганської області перейшли у пріоритетні завдання ЗС РФ. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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Росія намагається переоцінити свої дії з трьох можливих причин:

спроба оточити ЗСУ на сході

отримати важелі впливу для майбутніх мирних переговорів

загальна зміна стратегічних цілей

Як заявив представник Міноборони, до кінця США не впевнені, що стоїть за зміною пріоритетів. Однак, очевидним є той факт, що акцент зміщений на Донбас.

"Можливо, вони переоцінюють зараз свої стратегічні цілі, тому що вони явно більше не рухаються на Київ. Але ми цього не знаємо і я хочу бути конкретним щодо цього", — заявив представник відомства.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну агресор випустив 1370 ракет.

Також представник Пентагону заявив, що російським військам не вдається захопити Маріуполь. Там тривають тяжкі вуличні бої.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що російський БДК "Саратов" було знищено ракетою Точка-У, попри те, що вона не призначена для ударів по морських цілях.

За даними британської розвідки, РФ відправила на Донбас бойовиків "Вагнера" з Африки та Сирії.

Фокус детально розбирався, чому ситуація на Донбасі має загрозливий характер.