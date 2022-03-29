Пошук важелів впливу: у Пентагоні пояснили, чому ЗС РФ зосередилися на Донбасі
У відомстві виділяють три можливі причини, серед яких загальна зміна стратегії ЗС РФ у вторгненні.
Останні маневри армії РФ на сході України свідчать про зміну пріоритетів країни-агресора. Захоплення Донецької та Луганської області перейшли у пріоритетні завдання ЗС РФ. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Росія намагається переоцінити свої дії з трьох можливих причин:
- спроба оточити ЗСУ на сході
- отримати важелі впливу для майбутніх мирних переговорів
- загальна зміна стратегічних цілей
Як заявив представник Міноборони, до кінця США не впевнені, що стоїть за зміною пріоритетів. Однак, очевидним є той факт, що акцент зміщений на Донбас.
"Можливо, вони переоцінюють зараз свої стратегічні цілі, тому що вони явно більше не рухаються на Київ. Але ми цього не знаємо і я хочу бути конкретним щодо цього", — заявив представник відомства.
З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну агресор випустив 1370 ракет.
Також представник Пентагону заявив, що російським військам не вдається захопити Маріуполь. Там тривають тяжкі вуличні бої.
Нагадаємо, в СБУ заявили, що російський БДК "Саратов" було знищено ракетою Точка-У, попри те, що вона не призначена для ударів по морських цілях.
За даними британської розвідки, РФ відправила на Донбас бойовиків "Вагнера" з Африки та Сирії.
Фокус детально розбирався, чому ситуація на Донбасі має загрозливий характер.