РФ відправила на Донбас бойовиків ПВК "Вагнера" з Африки та Сирії, – британська розвідка
Загарбники хочуть залучити до участі у війні понад тисячу найманців та їхнє начальство. Міноборони Великобританії стверджує, що це вимушений захід, оскільки окупанти зазнають в Україні величезних втрат.
Російське командування відправило на Донбас групу найманців із приватної військової компанії (ПВК) Вагнера із Сирії та країн Африки. Про це повідомило у Twitter Міністерство оборони Великобританії.
Бойовиків уже розгорнули на сході України. РФ планує залучити ще понад тисячу найманців, зокрема їхніх керівників, зазначили британські військові.
Міноборони Великобританії вважає, що Росія вимушено пішла на таке рішення через значні втрати та проблеми з наступом в Україні.
На Донбас поїдуть "вагнерівці" з бойовим досвідом у Сирії та Лівії
Американська газета The New York Times 25 березня писала про готовність російських найманців із бойовим досвідом у Сирії та Лівії взяти активну участь у війні в Україні. Лідери угруповання вирушать до ОРДЛО для координації військових зусиль від імені Росії, заявив один з американських військових чиновників.
Найманці перекинуть в Україну артилерію, ППО та радари, які застосовувалися у Лівії, продовжив чиновник. Російські військові нададуть для транспортування військово-транспортні літаки.
ЗМІ раніше писали, що після початку війни в Україні в ПВК "Вагнера" масово набирали найманців. До лав "вагнерівців" стали брати всіх підряд.
Минулого тижня Росія домовилася про залучення до участі у бойових діях в Україні близько 800 бойовиків ліванського угруповання "Хезболла". Їх мали відправити з Дамаску на військову базу на Гомельщині Білорусі.
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" з посиланням на дані розвідки ще 19 лютого повідомляло про перекидання "вагнерівців" на окуповану частину Донбасу. Разом із спецслужбами РФ вони планували підірвати житлові будинки.