РФ відправила на Донбас бойовиків ПВК "Вагнера" з Африки та Сирії, – британська розвідка

Загарбники хочуть залучити до участі у війні понад тисячу найманців та їхнє начальство. Міноборони Великобританії стверджує, що це вимушений захід, оскільки окупанти зазнають в Україні величезних втрат.

Російське командування відправило на Донбас групу найманців із приватної військової компанії (ПВК) Вагнера із Сирії та країн Африки. Про це повідомило у Twitter Міністерство оборони Великобританії.

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Бойовиків уже розгорнули на сході України. РФ планує залучити ще понад тисячу найманців, зокрема їхніх керівників, зазначили британські військові.

[ + – ] Росія змушена була піти на перекидання "вагнерівців"

Міноборони Великобританії вважає, що Росія вимушено пішла на таке рішення через значні втрати та проблеми з наступом в Україні.

На Донбас поїдуть "вагнерівці" з бойовим досвідом у Сирії та Лівії

Американська газета The New York Times 25 березня писала про готовність російських найманців із бойовим досвідом у Сирії та Лівії взяти активну участь у війні в Україні. Лідери угруповання вирушать до ОРДЛО для координації військових зусиль від імені Росії, заявив один з американських військових чиновників.

Найманці перекинуть в Україну артилерію, ППО та радари, які застосовувалися у Лівії, продовжив чиновник. Російські військові нададуть для транспортування військово-транспортні літаки.

ЗМІ раніше писали, що після початку війни в Україні в ПВК "Вагнера" масово набирали найманців. До лав "вагнерівців" стали брати всіх підряд.

Минулого тижня Росія домовилася про залучення до участі у бойових діях в Україні близько 800 бойовиків ліванського угруповання "Хезболла". Їх мали відправити з Дамаску на військову базу на Гомельщині Білорусі.

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" з посиланням на дані розвідки ще 19 лютого повідомляло про перекидання "вагнерівців" на окуповану частину Донбасу. Разом із спецслужбами РФ вони планували підірвати житлові будинки.